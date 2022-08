Aprueban toque de queda para menores de edad en El Paso

Los comisionados del condado de El Paso aprobaron la implementación de un toque de queda nocturno para los adolescentes que se descubren en público.

Bajo esta ordenanza, los menores de 17 años no pueden estar en lugares públicos dentro de los límites del condado entre las 11:00 p.m. y las 6:00 a.m.

El Paso

El punto de acuerdo fue expuesto por Ryan Urrutia, comandante de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, quien explicó que el condado está viendo un repunte en la delincuencia entre los adolescentes, señaló que el toque de queda es necesario no solo para prevenir el crimen sino también para proteger a los menores de edad de ser víctimas.

Habrá excepciones al toque de queda, los menores que estén fuera en ese momento para eventos escolares extracurriculares, turno de trabajo o reuniones familiares, no estarían rompiendo el toque de queda.

“No queremos restringir que nuestros jóvenes compitan en actividades extracurriculares de la escuela, estén empleados o asistan a reuniones familiares, esa no es la naturaleza de esto, esta orden de toque de queda ha estado vigente en el pasado, ahora pedimos que se restablezca y se ejecute m para ayudar a proteger a la juventud, nuestra principal preocupación es evitar que sean víctimas de delitos”, dijo el comandante, Urrutia.

Se contactará al padre o tutor de los menores que se encuentren violando el toque de queda con el objetivo de que regresen a casa, si es necesario, pueden ser citados con un delito menor de Clase C.

Finalmente, el comandante provided the top crimes minors are committing between 2019 and 2022, los dos primeros en la lista están relacionados con agresiones y los tres siguientes estando relacionados con drogas.