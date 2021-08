Conmemoran en El Paso a víctimas del tiroteo en Walmart

El cabildo de El Paso llevó a cabo una ceremonia especial para recordar el aniversario luctuoso de la masacre perpetrada el 3 de agosto de 2019, cuando un tirador le disparó a cerca de 50 personas que eran clientes de Walmart de la zona de Cielo Vista Mall, en la ceremonia especial los regidores hicieron sonaron una campana al momento que se mencionaba el nombre de las victimas fatales.

El Alcalde de El Paso Oscar Leeser, dirigió la ceremonia e hizo mención del evento fatal de aquel 3 de agosto, y expresó sus condolencias a los familiares de la victimas, 23 que fallecieron por los disparos y 23 personas que quedaron lesionadas.

La ceremonia de cabildo fue uno de los varios eventos que en el transcurso del día se llevarán a cabo para recordara las victimas fatales de tiroteo llevado a cabo por un joven con tendencias racistas de nombre Patrick Crusius, un joven blanco de 21 años de edad y residente en el área de Dallas, en Texas, Estados Unidos y que viajó hasta El Paso para llevar a cabo la masacre.

“El 3 de agosto de 2019 a las 10:39 a.m. salió la primera llamada, donde 23 perdieron la vida, pero somos un misterio y estamos aquí para elegirlo. Lamentó la pérdida que nunca olvidaremos y estamos aquí hoy en este homenaje a todos los ciudadanos de nuestra ciudad y las 23 vidas, ¿Recuerdas que nuestros residentes todos ciudadanos, alguien por alguna razón y puedo decirte que durante los últimos 24 meses he tenido los ojos cerrados por la noche y no puedo entender por qué alguien querría conducir 11 horas para lastimarnos?”, expresó en la ceremonia luctuosa el alcalde Oscar Leeser.

También dijo que, durante los próximos 50 años, 100 años, todos pensarán en ello, nadie se dará cuenta de por qué alguien querría volver a dañar la ciudad de El Paso.

“hoy, recordamos, pero no solo hoy recordamos las 23 vidas que recordamos todos los días. pero hoy es el aniversario por qué alguien hizo algo que nunca sabremos por qué”, finalizó Oscar Leeser antes de comenzar el repique de campa por cada una de las víctimas.