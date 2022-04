Cumple su promesa gobernador de Texas y envía autobús con migrantes a Washington

El gobernador de Texas Greg Abbott cumplió con su promesa de transportar a los solicitantes de asilo y migrantes en Washington D.C., esta mañana se reportó la llegada del primer autobús proveniente de Texas.

Además de otras medidas que ya han surtido efecto en el estado, Abbott prometió la semana pasada llevar a los migrantes en autobús a las puertas del Capitolio en respuesta a la decisión de la administración Biden de eliminar el Título 42.

Ráfagas

Por medio de un tweet, Abbott dio a conocer el primer traslado a D.C. de migrantes que cruzaron por Texas, asimismo, expresó que el presidente Joe Biden necesita ver el “desastre” que hizo en la frontera.

“El primer autobús de Texas dejó a inmigrantes ilegales a unas cuadras del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC. Biden se niega a venir a ver el desastre que ha hecho en la frontera. Así que Texas le está trayendo la frontera”, escribió a través de Twitter.

El autobús estaba lleno de migrantes de los países de Colombia, Cuba, Venezuela y Nicaragua.

First bus of unlawful migrants arrives at U.S. Capitol: “Texas should not have to bear the burden of the Biden Administration’s failure to secure our border.” https://t.co/5FZJwdbohO — Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) April 13, 2022

Cabe mencionar que, el pasado miércoles cuando anunció las nuevas medidas, el gobernador republicano señaló que, mandarán a los migrantes a la capital para que el presidente atienda las necesidades de las personas que están permitiendo entrar a los Estados Unidos.