Desconocen la fecha para el final del título 42 de EU

Aunque ayer el presidente de los Estados Unidos Joe Biden declaró que terminó la pandemia por lo que el título 42 podría llegar a su fin, por parte de la Organización Internacional para las Migraciones desconocen si la fecha esta próxima, así como una posible remoción de los migrantes de venezolanos a Ciudad Juárez.

Thiago Almeida, jefe de oficina de la Organización Internacional para las Migraciones en Ciudad Juárez, explicó primeramente que el Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa permanente en Estados Unidos que incluye varias nacionalidades dependiendo de la realidad de país de donde vienen esas personas y lo que se activó el pasado 10 de septiembre fue la renovación para las personas que ya viven allá y que tienen un estatus de estar viviendo en Estados Unidos.

En el caso de los venezolanos que entraron después del 2021, ellos no van a entrar en el programa de Estatus de Protección Temporal.

New Articles Incomoda a paseños la presencia de migrantes en sus calles

“Los que cruzaron ahorita no entran dentro de ese protocolo de protección, tal vez si podrían ser deportados a México”, dijo el jefe de la oficina de OIM

Añadió que los Estados Unidos tienen acuerdos con países para hacer las deportaciones directamente hasta el lugar de origen, sin embargo, Venezuela, Nicaragua y Cuba no tienen ese acuerdo, por lo que en caso de que se haga un retorno de los migrantes, podría ser posible que llegaran a esta frontera.

“Con Venezuela no hay un acuerdo, por lo que en ellos se podría aplicar muy bien el Título 42, que hacen las devoluciones en caliente, que es cuando las personas que entraron a Estados Unidos no tienen acceso a solicitud de proceso de solicitud de asilo, así que los podrían regresar al país de donde entraron y no entran al proceso de expulsión del Título 8”, explicó Almeida.

Por el hecho de que los venezolanos entraron por la frontera de México, la expulsión a un determinado lugar será a consideración únicamente del criterio de la gente de migración que los recibe.

Los migrantes que se han entregado a la Patrulla Fronteriza, al parecer formaron parte de la extensión del Título 42, por que no fueron expulsados de manera inmediata.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“El criterio de devolución de título 42 es muy ambiguo, no hay algo que determine específicamente, quiénes serán los retornados, hay rumores de que se mezcle el estatus de protección con el título 42 y que las personas comiencen a decir que no están retornando venezolanos o colombianos porque entran en el proceso, pero todo queda en rumores, la política migratoria que es muy dinámica y compleja para entender lo que está pasando”, informó Thiago Almeida.