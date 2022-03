Dos detenidos durante rescate de 34 migrantes en Las Cruces y El Paso

En dos hechos distintos, agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso realizaron el aseguramiento de 34 personas migrantes que fueron cruzadas a Estados Unidos de manera ilegal, además se detuvieron a dos presuntos responsables del contrabando de personas y aseguraron varias armas de fuego.

La Patrulla Fronteriza notificó a través de un comunicado sobre el primer caso ocurrido el pasado 27 de marzo, cuando los agentes de la estación recibieron información de que en un tractocamión estacionado en el cruce de Martin Luther King Jr. Boulevard y Stan Robert Sr Avenue transportaban a varias personas.

Al acudir el personal del CBP encontraron 15 migrantes adultos y un niño no acompañado hacinados dentro de un contenedor de carga con poca ventilación.

Los migrantes fueron rescatados del contenedor de carga, evaluados médicamente y transportados a la estación para ser procesado en consecuencia. Los migrantes sujetos al Título 42 fueron expulsados a México mientras que otros fueron transportados al Centro Central de Procesamiento.

A su vez, el conductor fue consignado al grupo "Integrated Targeting Team" y a el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas como parte de una investigación interinstitucional en curso.

El segundo incidente de contrabando ocurrió el 29 de marzo, cuando agentes de la estación de Las Cruces asignada al puesto de control de la autopista 185, encontraron una camioneta U-Haul y un remolque de U-Haul con 17 migrantes adultos y un niño no acompañado.

Los migrantes fueron encontrados hacinados dentro del tráiler sin ventilación y tras una mayor investigación, pudieron conectar el esquema de contrabando a otro conductor que previamente había cruzado el puesto de control minutos antes.

Posteriormente, el conductor de un sedán azul fue detenido, ya que se le encontró una pistola de 9 mm dentro de su cintura, un rifle AK-47, una escopeta de calibre 12, municiones y una pistola de bengalas en el maletero del vehículo.

Estos migrantes de México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua fueron médicamente evaluados y procesados en consecuencia. El conductor del camión, el conductor de la camioneta U-Haul y el conductor del sedán azul permanecen bajo custodia y enfrentarán cargos bajo 8 USC 1324, Conspiración para transportar.