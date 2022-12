El Paso, Texas registra alta demanda de energía y sin fallas: Greg Abbott

El gobernador de Texas, Greg Abbott informó que la red eléctrica estuvo a muy altos niveles de demanda tras la tormenta invernal que azota a Estados Unidos, y que logró abastecer el servicio sin ninguna falla.

Detalló el mandatario de Texas que durante el viernes 23 de diciembre la red de Ercot (la principal operadora de energía en Texas) tuvo un óptimo funcionamiento.

Indicó que el jueves 22 de diciembre fue el día de más demanda de energía de todos los inviernos de la historia y el viernes 23 de diciembre el segundo día de máxima demanda, lo cual pudo aguantar la red eléctrica.

“Ayer Texas, tuvo la mayor demanda de energía en cualquier invierno. Hoy fue el segundo día de mayor demanda de energía en invierno”.

“Durante dos noches extremadamente frías, la red eléctrica no ha fallado”.

The ERCOT grid performed well again today.



Yesterday, Texas had the highest power demand in any winter. Today was the 2nd highest demand day for winter power.



During 2 extremely cold nights, the power grid has not failed.



No Texan has lost any power because of the ERCOT grid. pic.twitter.com/hxLSRPaMMl — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 24, 2022

“Ningún texano ha perdido energía debido a la red Ercot”, publicó en la empresa en Twitter.

La gráfica de Ercot detalla que al corte de las 23:39 horas del viernes la demanda era de 64 mil 569 MW, pero la capacidad para abastecer de energía estuvo en 71 mil 082. A lo largo del día la curva morada (la capacidad) estuvo siempre con margen por encima de la línea azul (la demanda).

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!