¡En alerta El Paso! Reportan a un hombre con un rifle de asalto paseando

El Departamento de Policía de El Paso alertó a la ciudadanía sobre la presencia de un hombre blanco portando un rifle de asalto y caminando por el área de Joe Battle.

La alerta se publicó también en redes sociales, dónde se advertía a la ciudadanía para que extremar precauciones.

Por si fuera poco, según el Departamento de Policía de El Paso, este individuo no estaba cometiendo nada ilegal, pidiendo incluso que no fuera reportado a las autoridades, a menos que represente un peligro.

Según citó el departamento a través de su cuenta de Twitter:

The EPPD is aware of an individual carrying a rifle walking around the far east side of El Paso in the Joe Battle area. There is nothing illegal about this. Unless he presents a threat, by his actions beyond that, there is no need to report him. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) November 10, 2022

Sin embargo esto generó molestia entre habitantes de El Paso, al señalar que las autoridades minimizaron la situación por tratarse de un hombre de raza blanca.

Incluso señalaron que varias escuelas de este sector fueron cerradas para proteger a los alumnos y docentes, cómo medida preventiva, a raíz de esta alerta.

Incluso algunos ciudadanos compartieron imágenes de la masacre de Walmart, ocurrida hace unos años a manos de un joven de raza blanca que llevaba un rifle de asalto.