Patrulla fronteriza detectó a 395 prófugos de la justicia americana en el 2022 en El Paso

La agencia de Seguridad Fronteriza de Estados Unidos en el sector de El Paso informó que mantienen la seguridad en la zona fronteriza con México, deteniendo a más de 395 personas con antecedentes penales y afiliaciones a pandillas en lo que va del 2022.

La jefa de la Patrulla Fronteriza de El Paso, Gloria I. Chávez informó que los agentes siempre están atentos y detectan en cruces fronterizos a personas intentando ingresar ilegalmente, ya sea a pie o en vehículos.

En un comunicado informativo se reportó que las 395 personas detenidas, han sido detectadas en los diversos cruces de la región cuando intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

BUSY WEEKEND! Over the past 3 days, 5 felons w/extensive criminal backgrounds, were apprehended in the #ElPaso area of operation. Convictions included narcotics transport for sale, assault, larceny, resisting an officer & others. Well done #ElPaso Sector #USBP agents! @cbp pic.twitter.com/tckvAM3QKJ — Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 14, 2022

Pero al ser asegurados, se les verifica su situación judicial y es ahí cuando se les detecta que tienen ordenes de aprehensión vigentes, son buscados por diversos delitos o bien, presentan afiliaciones a pandillas.

“Un arresto como este ilustra el papel vital que juegan los agentes de la Patrulla Fronteriza en la detección e identificación adecuada de personas que ingresan ilegalmente entre los puertos de entrada", refirió Gloria Chávez.

Además argumentó que es importante tener en cuenta que un arresto o denuncia penal es simplemente un cargo y no debe considerarse prueba de culpabilidad. Los sujetos se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos agradece y pide la ayuda de la comunidad. Se alienta a los ciudadanos a que informen sobre actividades sospechosas a la Patrulla Fronteriza manteniendo el anonimato llamando al 1-800-635-2509.