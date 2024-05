Patrulla Fronteriza localiza a cinco migrantes intentando llegar al muro en Mcallen, Texas

A primeras horas del jueves 2 de mayo fueron encontrados cinco migrantes del lado estadounidense intentando llegar al muro fronterizo del municipio de Mission, en la comunidad de Granjeno, en Mcallen, Texas.

A las 7:00 horas la Patrulla Fronteriza y un elemento K-9 encontraron a cinco personas que estaban extraviadas después de avanzar dos kilómetros del Río Grande/ Bravo entre sembradíos estadounidenses.

Eran tres personas de México, uno de Honduras y uno de El Salvador, los cinco trataron de evadir a las autoridades fronterizas, pero no lo lograron, incluso cargaban una escalera para cruzar el muro.

“Yo me vine porque en mi pueblo ya no se puede vivir, trabajaba con un carrito, jalaba gente, pero me quemaron el carro y extorsionaron”, contó José Trinidad Reyes, de Honduras.

Foto: Liliana Torreso / El Heraldo de Juárez

Dijo que su travesía duró cuatro semanas e indicó que con el encuentro de la Patrulla Fronteriza se sentía seguro.

El hondureño señaló que la banda criminal que lo hizo huir de su país fue la “Mara 18”.

Foto: Liliana Torreso / El Heraldo de Juárez

Pagaba 5 mil lempiras (200 dólares) por mes, por lo que fue imposible continuar en su país y se aventuró a viajar solo a los Estados Unidos.

Salió de Honduras, entró a Guatemala y de ahí a la frontera sur de México por Villahermosa y llegó al norte caminando, en camión y de "rait".

“Ya me detuvieron acá, ahora no sé qué va a pasar, voy a pedir asilo. No me siento mal porque me agarraron porque no ando haciendo nada malo, vengo pasando y he escuchado que no es un delito emigrar”, mencionó mientras era detenido.

