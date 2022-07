Pide reo que atrasen su ejecución en Texas para donar un riñón

Sin duda la pena de muerte sigue siendo un tema que provoca bastante controversia y a pesar de que ha sido prohibida en muchos países, incluyendo el nuestro, aún es utilizada como pena máxima en penales alrededor del mundo; no obstante, un caso ocurrido en Texas, ha causado revuelo a nivel internacional por lo raro de la situación, se trata de un condenado a muerte que pide le atrasen la condena para nada más y nada menos que hacer una buena obra antes de morir, donar un riñón para poder salvar una vida.

A partir de este momento quiero recibir las noticias a mi celular

El protagonista de esta insólita historia se llama Ramiro González, un hombre latino condenado a muerte en Estados Unidos por los delitos de homicidio y violación en contra de una mujer y cuya ejecución está prevista para el próximo 13 de julio.

Te puede interesar: Ayuda a salvar vidas con la donación altruista de órganos

Sus abogados, Thea Posel y Raoul Schonemann, piden en una carta dirigida a Greg Abbott, gobernador de Texas, que la fecha de muerte de González sea pospuesta por un periodo de 30 días, ya que el recluso desea convertirse en donante de órganos para "alguien que necesite urgentemente un trasplante de riñón".

La pena de muerte sigue siendo un método utilizado en prisiones de Estados Unidos y países como China. Foto: Archivo | OEM

Así mismo, se sabe que el reo mantiene correspondencia con un religioso llamado Michael Zoosman, quien le apoya espiritualmente, quien manifiesta lo siguiente; “No me cabe duda de que el deseo de Ramiro de ser un donante altruista de riñón no está motivado por un intento de última hora de detener o retrasar su ejecución. Me iré a la tumba creyendo en mi corazón que esto es algo que Ramiro quiere hacer para ayudar a que su alma esté bien con su Dios”.

Te puede interesar: El Chapo relata malos tratos en prisión mientras padeció Covid-19

¿Puede un condenado a muerte convertirse en donante de órganos?

Aunque la historia de Ramiro González suene como un intento desesperado para tener unas horas más de vida, su equipo defensor asegura que ese no es el caso, ya que González siempre había manifestado el deseo de convertirse en donante; sin embargo, el departamento de Justicia Penal en Texas sí otorga permiso a los condenados para hacer donaciones de órganos y tejidos.

Hispano condenado a muerte pide suspender su ejecución para donar un riñón https://t.co/zbwTnYoyRC #FVDigital #FelixVictorino pic.twitter.com/YldnbQ1fRr — Felix Victorino (@donfelixSPM) July 2, 2022

Incluso, un estudio médico realizado al reo por expertos de la Universidad de Texas, determinó que "Es un excelente candidato", ya que posee un tipo de sangre poco común, es decir, que podría salvar a una persona que experimente dificultades a la hora de encontrar un donante compatible.

,@HijosDeMx Me sumo a la donación de órganos, vida después de la muerte



✔️➡️✔️➡️ #HijosDeMx pic.twitter.com/xbAroOoLvg — Rossy SonMx  (@RositaDeHmo) July 3, 2022

“Prácticamente todo lo que queda es la cirugía para extraer el riñón de Ramiro” “Hace esto sólo por el hecho de ayudar a otras personas”, señalan sus abogados.

Doble Vía

En caso de ser elegido como donante vivo, Ramiro podría ayudar a una persona que necesita un riñón pero continuar con su ejecución y cumplir la sentencia que tiene en Texas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!