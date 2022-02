Preocupa a paseños conflicto entre Rusia y Ucrania

Los habitantes de El Paso tienen diferentes opiniones sobre la actual invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias que el conflicto podría traer a la frontera, el Heraldo de Juárez realizó un sondeo para conocer lo que piensan algunos paseños.

’Creo seriamente que este conflicto va a traer muchas consecuencias malas para el mundo, no solo para los EE. UU. Vendrán problemas en cuanto a la inflación todo va a subir, lo sabemos, ya estaba pasando, también vendrán consecuencias en tanto al petróleo, no es ningún secreto que todo el mundo está detrás del petróleo en Ucrania, no es que les importe el país, sino que EE. UU., Rusia e incluso China necesitan petróleo, así que esto no se va a resolver pacíficamente probablemente conducirá a la tercera guerra mundial Comentó Irma Hepp, paseña

‘’Estados Unidos no quiere empezar otra guerra, nadie quiere eso, Estados Unidos quiere ayudar a Ucrania a luchar contra Rusia, pero entienden las consecuencias si ayudan a Ucrania, esto es algo tan delicado que tenemos que entender por qué Rusia y Ucrania tienen esta disputa, tienes que retroceder años para entender cómo comenzó esto, lo que sucedió desde la Segunda Guerra Mundial y quién vive realmente en estas áreas, y la posición de los EE. UU., Todo esto da miedo porque nadie sabe hasta dónde llevará esto Rusia’’, indicó Brandon Bloxdorf, habitante de El Paso.

‘’En mi opinión vuelve a ser un conflicto por un capricho de una potencia que volverá a dejar consecuencias globales, todo esto es una tragedia, pero es difícil juzgar lo que de verdad está sucediendo, porque solo nos llega las noticias de nuestro lado del mundo y nos pintan que Rusia es el enemigo cuando puede ser que solo estén buscando su bienestar, eso no justifica el ataque que hicieron y la inminente guerra que están a punto de empezar’’, opinó Carlos Sosa, paseño.

‘’Yo pienso que a Rusia le va a afectar las sanciones económicas que se le están imponiendo, siento que las consecuencias que podría sufrir Estados Unidos es el miedo de que Rusia ataque Estados Unidos y se desate una guerra nuclear’’, puntualizó Santiago Weigend.

Estas son algunas opiniones de los fronterizos mientras se desarrolla el conflicto europeo que tiene la atención de todo el mundo.