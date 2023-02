Prohíben ingresar con armas al centro comercial de Cielo Vista tras tiroteo

Prohíben ingresar armas al Centro Comercial Cielo Vista, de acuerdo al código de conducta, establecido después del tiroteo registrado el pasado miércoles en el área de comidas, donde murió una persona y tres más fueron heridas.

Afuera de Cielo Vista fue colocada una placa con las nuevas normas que deberán acatar las personas que ingresen a la plaza comercial.

"Pedimos a todos nuestros huéspedes que se comporten de manera respetuosa de acuerdo con el código de conducta y todas las leyes y ordenanzas locales", dice la placa.

Las normas que deben de cumplir son: usar ropa adecuada. Las sudaderas con capucha son aceptables siempre que su cara permanezca visible; Conducta desordenada prohibida; No armas.

Se prohíbe la posesión de bebidas alcohólicas abiertas, excepto en las áreas designadas; No caridad y no se permiten mascotas (excepto animales de servicio).

Está prohibido participar en actividades expresivas no comerciales o no patrocinadas por el centro; Está prohibido fumar excepto en las áreas designadas.

No merodear; No se permiten fotografías ni grabaciones de video de ningún tipo para uso comercial. El video es aceptable para fines no comerciales y no desordenados.

Está prohibido el uso de transmisores, radares, láseres, balizas, triangulación celular, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, tecnologías magnéticas o barométricas o sistemas de información geográfica de cualquier tipo para capturar la ubicación geográfica o datos espaciales para uso comercial.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez