Psicosis y pánico en El Paso por posible presencia de hombre armado en escuela

Una intensa movilización policíaca se generó en una escuela de El Paso, Texas, tras reportarse la presencia de un hombre armado, causado pánico y temor en los ciudadanos.

El hecho se registró en la preparatoria Bel Air, lugar donde acudieron las autoridades para resguardar el lugar con el fin de evitar un fuerte incidente.

This is a MISLEADING headline without any confirmations. We’ve been traumatized enough. Police say there is NO CONFIRMED incident at Bel Air High School. Sometimes putting out information first is not the most important thing. This is just wrong. https://t.co/6T6lxgCn51 — Karla Draksler (@karladraxKTSM) May 26, 2022

En redes sociales, se generó el pánico colectivo, debido a que los ciudadanos de inmediato pedían la atención de las autoridades para evitar una fatalidad como la ocurrida en días pasados en una primaria.

Juárez Dan fecha tentativa de audiencia para tirador de Walmart en El Paso

Diversos usuarios señalaban que era necesario actuarán las autoridades de inmediato, debido al temor de un posible ataque directo contra estudiantes, abarrotado las redes con mensajes similares.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter

El departamento de Policía de El Paso notificó a través de redes sociales que se encontraban en el lugar buscando al posible sospechoso armado, a la vez de que se desalojaron a estudiantes y maestros para salvaguardar su integridad.

De momento se mantiene el operativo en el lugar y se espera en las próximas horas den a conocer más a detalle si hubo una amenaza o se trató de una falsa alarma.