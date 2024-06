"Biden está siguiendo la misma política de Trump": Red Fronteriza de Derechos Humanos

Fernando García, director de Border Network for Human Right (BNHR / Red Fronteriza de Derechos Humanos) presentó “Verano de Resistencia” que hace esfuerzos contra la eliminación de LoneStar y el proyecto de ley 4 del Senado de Texas, además sobre las nuevas restricciones del presidente Joe Biden.

El derecho humanista señaló que a lo largo de cuatro meses han trabajado con la coalición We Will Resist que tiene como objetivo resguardar los derechos humanos de los migrantes, que son violentados mediante los operativos de resguardo de la frontera por el gobernador de Texas y ahora el presidente Biden.

“Aquí en Texas estamos en la tormenta perfecta, en el sentido que tenemos todo lo que está haciendo el Estado en contra de los migrantes, refugiados y de los texanos porque la Ley SB4 impacta a los residentes de Texas, y gastar 11 millones de dólares en soldados en vez de gastarse en escuelas, clínicas, parques”, expresó García.

Foto: Facebook / BNHR

Señaló que ahora el presidente Biden, está siguiendo la misma política que propuso Trump, con su firma de proclamación de medidas restrictivas para migrantes.

“El presidente se dio el poder de él mismo cerrar la frontera si el número de encuentros rebasa los 2 mil 500, este número se ve en El Paso en un día en momentos muy altos, esto es ridículo, porque esto solo lo escuchamos con Trump, él hizo la primera prohibición de entrada a personas que viene”, comentó el derechohumanista.

Puntualizó que las consecuencias serán que se podrán ver niños, mujeres que vienen en peligro a pedir ayuda, serán rechazados dramáticamente.

“Los invitan a usar CBP One, pero es mentira, no sirve esa aplicación, la gente pasa meses tratando de tener acceso y no funciona; la aplicación solo sirve para disuadir al migrante”, dijo García.

“También dicen que pueden ingresar por un puerto de entrada, pero van a ver agentes pidiéndoles pasaportes; lo que vimos es la destrucción del asilo de la política de los Estados Unidos, es lamentable, quienes van a poder ser puestos en peligro de muerte son miles de personas que sí están en condiciones de pedir asilo”, destacó el director de BNHR

Recalcó que los Estados Unidos están violando la Ley Internacional, la Constitución y la más fundamental es la violación de la ley humana de protección de las personas que vienen a pedir asilo.

“Nosotros estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso a la legalidad internacional y a los Derechos Humanos y vamos a denunciar esta política racista, anti-inmigrante, supremacista que ahora el presidente vino a reformar malamente el sistema migratorio y que es una decisión política y electoral, los chivos expiatorios y consecuencia la llevan los migrantes”, opinó Fernando García, director de BNHR.

Publicado en: El Heraldo de Juárez