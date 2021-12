Texas blinda La Joya y el Río Bravo para detener flujo de migrantes

El Departamento de Seguridad de Texas anunció que llevaría a cabo el mejoramiento de las operaciones de Lone Star en La Joya para detener el flujo de migrantes que ingresan de manera ilegal al estado.

Fue por medio de sus redes sociales, que la institución dio a conocer las acciones de seguridad, que coinciden con el arranque del programa "Quédate en México", el cual se reanudó este lunes por orden de juez federal. Desde entonces, Estados Unidos ha estado negociando con el Gobierno mexicano sobre los parámetros en los que volvería a implementarse la iniciativa.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Bajo el nombre de Operación Lone Star, el Departamento Militar de Texas, la Unidad Marina Táctica y el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas trabajarán en coordinación ante la amenaza de una nueva caravana migrante.

Con dicha estrategia también buscan combatir al crimen organizado por medio de activos marinos, terrestres y aéreos.

Dichas acciones han sido impulsadas por el Gobierno de Texas, el cual también ha ordenado la colocación de contenedores de tráilers a lo largo de la vega Del Río Bravo, así como el despliegue de oficiales de la Patrulla Fronteriza cerca del Río Bravo.