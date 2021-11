Alerta en UTEP por situación de posible tirador; cierran la universidad

Esta mañana autoridades de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) enviaron una alerta a los estudiantes y personal, donde se informaba que el campus estaba bajo una advertencia de "refugio en el lugar", esto luego de que la escuela recibió informes de un sospechoso armado que se dirigía a las inmediaciones de dicha institución.

Los funcionarios de la escuela advirtieron a los estudiantes, la facultad y el personal que no acudieran al campus hasta que se aclarado la situación. La advertencia enviada dice lo siguiente: ‘’Situación peligrosa - EPPD advierte que un sospechoso suicida drogado con un arma se dirige a UTEP, buscar refugio en el lugar’’.

La universidad realizó el cierre de emergencia, se cancelaron las clases desde las siete de la mañana, a algunos alumnos se les indicó que se retiraran cuidadosamente, asimismo, se les pide a los estudiantes que se abstengan de acudir al campus hasta que se envíe un mensaje de "todo despejado".

Estos son algunos de los testimonios sobre la situación en la perspectiva de estudiantes, que fueron recopilados por este medio: ‘’Yo iba en camino a mi clase porque aun no anunciaban el cierre de emergencia, pero en cuanto llegué anunciaron el cierre, se fueron cancelando todas las clases y cerraron los edificios y los salones, la policía controló toda la situación si intentas caminar hacía la escuela te devuelven’’, declaró Flavio Chavarría, estudiante de ingeniería civil.

The campus remains on lockdown. If you are not already on campus, refrain from coming until an all-clear is sent out. As soon as it is safe to do so, we will send that notification. Watch for further updates via Miner Alert, social media and https://t.co/SfK1rp8JZw. — UTEP (@UTEP) November 18, 2021

‘’Mi clase empezó normal, hasta que marcaron al teléfono del auditorio para avisar sobre la situación, después de eso nos retuvieron alrededor de 20 minutos en el salón, luego el profe nos hizo saber de la situación de que hay peligro de un sujeto armado, dijo que hiciéramos la evacuación en grupo para que llegáramos a nuestros carros a salvo y que no volviéramos al campus hasta que la situación se aclarara, cuando salimos la verdad estaba todo solo’’, agregó Mónica Prieto, estudiante de ingeniería.

Finalmente, las autoridades del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) informaron que las siguientes escuelas están en cierre de emergencia debido a la amenaza reportada en UTEP: ECDC, Mesita, Armendariz, Lamar, YWA, CCTE, Wiggs, y El Paso High. El distrito dijo que todos los estudiantes deben ingresar al edificio e ir directamente a clase al llegar.