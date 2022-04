Visita el director del FBI El Paso

El director de la Agencia Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Christopher Wray realizó una visita de trabajo en las instalaciones en esta ciudad fronteriza.

Durante el encuentro, Wray se reunió con el personal del FBI en El Paso, también con algunos agentes y funcionarios del Departamento de Policía de El Paso y de la Oficina del Sheriff en este condado.

De acuerdo con lo expuesto, el propósito de los funcionarios locales fue exponer al director nacional lo importante e integral que es la frontera entre Estados Unidos y México con la ciudad de El Paso.

El Paso

Por medio de un mensaje publicado en redes sociales, la Agencia Federal de Investigación dio a conocer de la reunión de trabajo.

On Tuesday, #FBI Director Wray spent the day at @FBIElPaso meeting staff and our law enforcement partners. He was shown how integral the U.S.-Mexico border is to the City of El Paso and how that drives law enforcement corroboration and our commitment to protect the community. pic.twitter.com/muBoYOfSSW — FBI El Paso (@FBIElPaso) March 31, 2022

“El martes, el director de #FBI, Wray, pasó el día en la reunión de @FBIElPaso con el personal y nuestros socios encargados de las diferentes corporaciones de seguridad. Se le mostró al director lo integral que es la frontera entre Estados Unidos y México con la ciudad de El Paso y cómo eso impulsa la corroboración de las fuerzas del orden y nuestro compromiso de proteger a la comunidad”, publicó la cuenta oficial del FBI en Twitter.