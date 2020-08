“El PIN Parental es regresivo a los derechos de la niñez”: Carrera

“El dictamen que votó la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados finalmente nos da la razón al decir que este Pin Parental es anticonstitucional (sic) y que es sumamente regresivo a los derechos de la niñez”, dijo el diputado Benjamín Carrera, quien adelantó que en caso de aprobarse en el Congreso local, presentará una impugnación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El legislador de Morena manifestó que entre las cosas importantes del dictamen dado a conocer, es que se le pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ofrecer mecanismos para establecer medidas de control constitucional en contra del Pin Parental, “esto significa que con esto ya no tendría ni que discutirse, muchos menos que votarse, y únicamente tendríamos que dejarlo en una mera ocurrencia o en una anécdota chusca para el Estado”.

Reforzó diciendo que no tiene caso seguir discutiendo el tema en comisiones porque es inconstitucional, pero refirió que de seguirse impulsando, estará en el debate y en la “batalla” para que el Pin Parental no se apruebe y que si deciden someterlo a votación, lo hará en contra y que hará todo lo posible porque sus demás compañeros también lo hagan.

Pero, independientemente de esto, anunció que irá más allá y que ya prácticamente tiene lista una impugnación para hacer una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Yo personalmente acudiré, si es que se vota a favor, para pedir que se derogue esta reforma porque me parece que es sumamente lasciva a los intereses de los niños”, recalcó.

Carrera indicó que los que argumentan la propuesta, “dicen de manera equivocada que los niños son de su propiedad, eso es un terrible absurdo, esa es una situación insostenible, los niños no son propiedad de nadie, los niños no pertenecen a los padres; no estamos hablando de unas mascotas, no estamos hablando de objetos de cuidado, estamos hablando de sujetos de derecho y de tal forma tienen que ser tratados”.

Expuso además que no se les puede quitar a los menores, primero, el derecho que ya consagra el Artículo 3°, y que tampoco “se les puede quitar la posibilidad de acceso a información que les puede salvar la vida o que puede evitar que sean abusados sexualmente”.

En este sentido, destacó que Chihuahua ocupa el primer lugar en cuanto a abuso infantil y que si se le quita al niño la posibilidad de que entiendan que los únicos que pueden tocar su cuerpo son ellos mismos, “se ponen en grave riesgo”.

Pero además de eso y lo más importante –señaló-, “es que se estaría dejando a los niños sin la posibilidad de que tengan una educación científica que les permita ser competitivos en la vida, porque si al padre se le ocurre que el niño no debe de conocer sobre algún tema, ya no digo de educación sexual, sino del átomo por ejemplo, no aprenderá si el padre no lo quiere, y eso está fuera de toda lógica”, abundó.

Por todo lo anterior, el diputado celebró el dictamen de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, por considerar que va a modificar el escenario en el estado y aprovechó para hacer un llamado a que se retire la iniciativa.

Carrera recordó que se iba a convocar a una reunión de comisiones unidas -que analizaría el Pin Parental- para el pasado miércoles, “pero se dieron cuenta que ya no tienen los votos suficientes y por eso no se atrevieron a convocar. Al platicar casi con todos los diputados de las comisiones unidades, ya no existe un ánimo a favor de este Pin Parental y con lo del dictamen me parece que prácticamente está por desaparecer esta iniciativa y que bueno que así sea”, concluyó.





