El PRI esta fortalecido: Graciela Ortiz

Graciela Ortiz, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura dio a conocer que desde el 20 de enero ha recorrido la entidad para fortalecer la estructura interna, encontrándose con una militancia comprometida.

Ortiz indicó que el partido seleccionó perfiles que si bien pertenece a las filas, no se encuentran muy interiorisadas. Como es el caso de Sergio Carrillo, candidato a la presidencia municipal de Chihuahua, quien con un perfil empresario y de activismo social, cumple la función de acercar a la ciudadanía.

Asimismo, dio a conocer que en el caso de los candidatos y candidatas al Congreso del Estado y al Congreso de la Unión, se escogieron perfiles jóvenes para preparar el relevo generacional. "Todo lo que hacemos es para la juventud, para darle certeza a las siguientes generaciones", dijo.

Agregó que en el partido no se tuvieron problemas para sacar a candidatos internos, ante las ganas de la militancia de representar al PRI, quienes creen en las causas y están seguros de que el partido tricolor es la solución para los problemas actuales.

Ortiz indicó no sentirse preocupada por su posición en las encuestas privadas que la ubican en los últimos lugares ante la posición frente a la ciudadanía. Agregó que empresas dedicadas a la medición de la política le han ofrecido colaborar para subir la condición del partidos, lo que rechazó y señaló que el PRI se encuentra fuerte entre la sociedad.

"No se me ocurrió de la noche a la mañana levantar la mano y decir que quiero participar por la gubernatura. Me siento muy bien, vamos a empezar una campaña que va a ser muy difícil pero que la veo totalmente probable de que la vamos a atender", dijo.