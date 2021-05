“El PRIAN ya se quitó la máscara”: Alfredo Lozoya

“La desesperación de ver caer su campaña, llevó a Maru Campos a destaparse como lo que realmente es: la candidata del PRIAN”, denunció el aspirante a la gubernatura de Chihuahua por Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Luego de que la candidata del PRI, Graciela Ortiz oficializó la alianza con Campos Galván, Lozoya hizo un llamado a los panistas y a las personas que simpatizan con dicho partido, a darle un a él su voto de confianza.

Acusan diputados morenistas lentitud del TSJ por caso Maru

Recordó que la candidata de Acción Nacional representa lo que los chihuahuenses ya no quieren, debido a que sería repetir seis años de corrupción con el PRI, ni repetir los cinco de ineptitud del PAN, por lo que invitó a los chihuahuenses a sumarse al proyecto de gobierno.

“Hago un llamado a los panistas buenos, a todas las personas que alguna vez confiaron en el PAN y que hoy han sido traicionados porque ellos sabes que, por dignidad, por vergüenza y por historia, no pueden votar por el PRI. A esos panistas les pido que me den un voto de confianza, yo no los voy a fallar”, aseveró Lozoya Santillán.

A una semana de que concluya la contienda por la gubernatura del estado, informó que cerrará su campaña más fuerte que nunca al ofrecerle a la ciudadanía las mejores propuestas para sacar a Chihuahua adelante.

Declaró que las declinaciones y alianzas de los últimos días, son una muestra de que los partidos siguen haciendo más de lo mismo, pero, “afortunadamente las y los votantes tienen en Movimiento Ciudadano una opción honesta, transparente y con acciones contundentes para atender problemas como la inseguridad”, dijo.