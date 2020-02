"El puesto le quedo muy grande a Corral" MORENA

Para el presidente de Morena en Chihuahua, Martín Chaparro Payán, el gobernador Javier Corral quedará a deber los cinco años que dure como mandatario “porque ha descuidado por completo toda su función y su responsabilidad, el asunto aquí es que llegó a un espacio donde le quedó demasiado grande, no supo qué hacer y se dedicó a satisfacer sus asuntos personales, sus hobbies y su vida de privilegio”.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

En la antesala del tercer Informe de Gobierno del Estado, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena aseguró que la historia habrá de responsabilizar al gobernador por los nulos resultados que ha mostrado al frente de su encomienda.

Varios refieren que será el combate a la corrupción uno de los aciertos del actual Gobierno, inclusive comparan este rubro con el actuar de la Federación, ¿lo será? se le cuestiona, a lo que responde: “Yo no lo he visto que sea una prioridad el combate a la corrupción aquí en Chihuahua, al contrario, bueno en el discurso solamente lo vimos, cuando se ha dedicado todo el tiempo a perseguir al gobierno anterior, pero en los hechos no he visto que emprenda nada en ese sentido”.

El profesor Chaparro criticó también que al igual que el resto de los gobernadores del PAN, Corral no haya firmado su adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar, por lo que afirmó ocasionará que el gobierno federal no pueda brindar atención médica gratuita hacia la población en general.

“Que ya se vaya, que ya nos deje el espacio, urge que nos deje la vacante, aunque deje un encargado de despacho que yo creo que haría mucho más que él”, enfatizó en entrevista, al mismo tiempo aseguraba no tiene el mandatario las cualidades para gobernar a la entidad y por el contrario se ha dedicado a atender temas personales que no abonan al bienestar ni desarrollo de la entidad, aseguró.