La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) llevó a cabo la integración de mil 067 carpetas de investigación en la República Mexicana en un lapso de tres años y tres meses de trabajo de investigación, de acuerdo a la información de la Fiscalía General de la República.

A través de sus seis unidades de investigación, en promedio al año generó entre 200 a 300 carpetas de investigación, que terminaron con captura de posibles responsables y en otros casos se mantienen las investigaciones vigentes para dar con los presuntos responsables de cometer estos ilícitos.

En la información compartida por la Fiscalía General de la República se menciona que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) es la que mayor índice de carpetas iniciadas tiene en el país, toda vez que al año mantiene entre 127 a 190 carpetas integradas por este delito.

En otro aspecto se encuentra la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, que ronda entre las 50 a 80 carpetas de investigación iniciadas por año en el país, siendo el año 2019 con mayor registro, de acuerdo a los datos compartidos por esta dependencia.

Por su parte, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos es una de las que menor carpetas iniciadas mantiene, que va de 5 a 15 casos anuales, debido a la poca presencia de estos hechos que se llegan a cometer en el país relacionado con el tráfico de menores, peronas u órganos.

De acuerdo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República es la Subprocuraduría Especializada competente para conocer de los delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, como son los delitos contra la salud, falsificación o alteración de moneda, en materia de hidrocarburos así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De igual forma mantienen investigación por corrupción de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo y pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

Entre otros también existe investigación por turismo sexual en contra de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo y lenocinio de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

