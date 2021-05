Elecciones 2021: Debate ciudadano entre candidatos a la alcaldía de Chihuahua

Propone Paola Arroyo programa “vecino con vecino”

La candidata del Partido Verde, Paola Arroyo González, propuso crear el programa “vecino con vecino” para fortalecer el esquema de seguridad en la ciudad de Chihuahua, y propuso también reintegrar el esquema Escudo Chihuahua para que funcione al 100% el programa que fue instalado en la ciudad.

Dijo que todos los ciudadanos se sienten inseguros y cuestionó que como es posible que existan cámaras en mayor parte de la ciudad, pero que no funcionan para seguir los delitos por lo que destacó que no es un programa funcional.

“La inseguridad está afuera, no tengas miedo, nosotros vamos a cuidar de ti, el dinero que se invirtió no se puede perder, ten confianza y no le tengas miedo al cambio” finalizó su participación.

Ricardo Holguín | El Heraldo de Chihuahua