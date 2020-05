“Elecciones primarias no es un tema prioritario”: Vázquez Robles

Mario Vázquez Robles, ex presidente local del Partido Acción Nacional manifestó que las elecciones primarias es un tema preocupante, no obstante, no lo define como prioritario, en el marco de la crisis de salud y las consecuencias económicas de dimensiones insospechadas en Chihuahua y el país, que se extenderá por lo menos hasta el 2021.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Nadie puede cuestionar la apertura a la sociedad de los partidos políticos. Sin embargo, estamos en un régimen de partidos y que posibilita candidatos independientes, que se rige bajo leyes que aplican en todo el país. Las elecciones primarias son lo que llamamos comúnmente elecciones abiertas. Una reforma que incluya las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) a juicio de especialistas en la materia, se contrapone con el marco normativo nacional vigente. Interfiere en la autodeterminación de los partidos políticos y se presta a juegos perversos y alianzas infames que podrían modificar la expresión popular”, afirmó.

Vázquez Robles señaló que la última elección abierta que el PAN vivió fue en 2012 no fue favorable, y que en ella intervinieron actores externos, en lo que se llamó el “cochinero azul”, y que acarreó con consecuencias que denominó como fatales.

En ese sentido, indicó que cada partido y la sociedad, deben de valorar el costo económico, el desgaste social y las campañas de dos elecciones consecutivas, o tres, si se propone la segunda vuelta; sobre todo bajo el impacto económico y crisis social del Covid-19.

“Nosotros lo vamos a discutir internamente en el PAN, así lo estamos exigiendo a la dirigencia estatal. Cada partido hará lo propio y los diputados deberán ser muy cuidadosos en la revisión del proyecto, que de forma extraordinaria se presentará como visón del poder ejecutivo estatal, sin consulta previa a la sociedad y a partidos políticos, a solo unos días de vencimiento del plazo legal para cambiar reglas de la competencia electoral en Chihuahua”, finalizó.





Te puede interesar:





Local Diputados acuerdan Sesión Ordinaria para el 30 de mayo

Región Entregan despensas a 139 familias en Parral

Local Brinda Fundación Ale apoyo a pacientes de trasplante de órganos y de hemodiálisis