Emite Gobierno Municipal disculpa a comunidad LGBT+

El Gobierno Municipal en voz del secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, emitió una disculpa pública a la comunidad LGBTTTIQ, que se vio afectada como consecuencia de expresiones realizadas por la regidora Catalina Bustillos.

Esta disculpa pública se realizó en cumplimiento a la Recomendación 21/2020 que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, además de que reiteró que el Gobierno Municipal ratifica su compromiso del respeto irrestricto a los derechos humanos de todas y cada una de las personas que residen en el municipio.

“Me permito dirigirme respetuosamente a las y los chihuahuenses, particularmente a la comunidad LGBTTTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual y Queer) que se vio afectada en sus derechos como consecuencia de las expresiones realizadas por la Regidora Catalina Bustillos Cárdenas, en fecha 20 de mayo de 2020, para ofrecer en este acto, una disculpa pública”, pronunció el Secretario Jáuregui.

Así mismo, aclaró que las manifestaciones externadas en redes sociales por parte de la edil, las realizó en el ámbito privado, emitiendo un posicionamiento personal basado en convicciones propias, y explicó que tales expresiones no reflejan el sentir de todas las personas que integran el Honorable Ayuntamiento de Chihuahua.

“A nombre del Ayuntamiento de Chihuahua, se ofrece una disculpa pública a todas las personas que se sintieron agraviadas por las manifestaciones externadas en redes sociales por parte de la Regidora Bustillos, condenando así, todo acto o manifestación de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o de salud, religión, opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”, expresó.

Por su parte, Luis Mendoza, del Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, reconoció la disposición del Municipio de Chihuahua, al atender la recomendación que la CEDH.

“Se están mostrando respetuosos a la recomendación, y no tiene nada qué ver si Catalina dice o no lo propio. Es un avance muy importante, es algo sin precedentes en la administración del color que está ahorita en el Gobierno, y vamos a seguir pugnando para que la regidora haga lo propio, y en caso dado de que la regidora no acepte ofrecer disculpas, tiene el Congreso la obligación de ver por qué no atendió la recomendación, esto es lo que sigue”, compartió.

