Emiten convocatoria para el Comité Estatal Anticorrupción

El Congreso del Estado emitió una convocatoria para seleccionar a las nueve personas que integrarán la Comisión de Selección para posteriormente se defina a quienes formarán parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

La convocatoria está dirigida para instituciones académicas de nivel superior, a instancias de investigación, así como a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate corrupción.

Las instituciones podrán postular a quienes tengan nacionalidad mexicana, tener 25 años cumplidos, título profesional de licenciatura, tener conocimientos en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate corrupción, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito, no haberse postulado a ningún cargo de elección popular los últimos dos años, no haber sido dirigente de algún partido estatal o federal en los últimos dos años, presentar la declaración de intereses, no ser ministro de un culto religioso, no ser servidor público federal, estatal o municipal, salvo en el caso de los docentes.

Será la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, la encargada de realizar, vigilar y validar el proceso de selección, es decir, recibirán la documentación, la avalarán y aplicarán las entrevistas en las que se tomará en cuenta el conocimiento sobre el Sistema Estatal Anticorrupción.

Una vez obtenido el listado de los finalistas a más tardar el 23 de abril, se someterán a votación ante el pleno del Congreso del Estado, para que se elija a los nueve perfiles que integrarán el Comité de Selección; cada persona deberá recibir por lo menos las dos terceras partes de los votos de los diputados.