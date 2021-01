Emprenden operativo Covid-19 en el transporte público

Con la entrega de cubrebocas, careta y gel antibacterial como estrategia contra Covid-19, la Dirección de Transporte realiza operativo de forma simultánea en Chihuahua, Delicias, Camargo, Parral y Cuauhtémoc

La Dirección de Transporte, puso en marcha un operativo para la distribución de cerca de 30 mil kits de protección personal a las y los usuarios y operadores del transporte público urbano colectivo, así como de autos de alquiler, a fin de evitar contagios por Covid-19.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

El inicio de la estrategia se dio de manera simultánea esta mañana, en los municipios de Chihuahua, Delicias, Camargo, Parral y Cuauhtémoc, a fin de distribuir durante varias semanas, cubrebocas, caretas y gel antibacterial que fueron donados por empresas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación Index Chihuahua.

Al dar a conocer que estos apoyos se distribuirán en los puntos de mayor aforo, el titular de la Dirección de Transporte, David Holguín Baca, expresó “se trata de una importante donación por parte de empresas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, la cual fue realizada a través de la Fundación Index”.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

“Reconocemos que la pandemia ha sido una situación sumamente difícil para todas las sociedades, y que el servicio de transporte público masivo nos pone retos diarios ante Covid-19, sin embargo, no hemos bajado la guardia, pues con esta donación se siguen sumando esfuerzos a las acciones que el Gobierno del Estado realiza para prevenir los contagios”.

Las empresas participantes son Batesville Chihuahua, Bell Flight, BorgWarner Delphi Chihuahua, Buehler Motor, Daniel Measurement and Control, EZ Air, Factoría, Ford, FR Tecnologías de Flujo, Lutron Electronics, Metal Finishing Co, MGS Plastics, Motherson, Novares, Safran Electrical and Power, Sigma Tron, SMTC, Sofi y Southco.

