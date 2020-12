Empresas no deben confiar en pruebas rápidas de Covid-19

Empresas no deben utilizar pruebas rápidas para verificar si el empleado fue infectado de Covid-19, puesto que su resultado no es confiable en los primeros días con síntomas, por ello se deben tomar las precauciones necesarias y evitar el ingreso al área de trabajo, según explicó la doctora Pamela Delgado, presidente del Colegio de Medicina del Trabajo del Estado de Chihuahua.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Delgado explicó que dentro de las empresas se debe identificar el principal punto de contagio para poder detenerlo. Indicó que dependerá de las funciones e instalaciones de cada negocio y empresa.

Además precisó que en el caso de las empresas grandes, con transporte para sus empleados, suelen ser las unidades el principal punto de contagio. Así como los ingresos y egresos de los trabajadores a las instalaciones.

En el caso de las empresas pequeñas, explicó que el área de comedor, el préstamo de equipo de cómputo y otras herramientas e insumos, áreas de descanso y sanitarios son el principal foco de contagio si no se llevan a cabo las medidas de prevención correspondientes.

“Se piensa que tomar temperatura al inicio de turno, o la saturación de oxígeno, es suficiente, pero no es así. De los pacientes contagiados, ni siquiera el 20% presenta fiebre o tos, por lo que es común que a pesar de los filtros entren personas a contagiar al resto de los trabajadores”, detalló.

Por lo anterior, explicó que la comunicación entre el empleado y el área de recursos humanos debe ser clara y precisar que ante cualquier síntoma, el trabajador debe quedarse en casa y dar aviso al departamento. La misma acción debe aplicarse en caso de que alguien en casa tenga síntomas o ya esté confirmado.

“Desafortunadamente muchas empresas toman las pruebas rápidas para definir si alguien tiene o no la enfermedad. Recordemos que las pruebas rápidas, para poder obtener un resultado positivo, es a partir del día 12 de síntomas. Si mi empleado pierde el olfato hoy y mañana le hago una prueba rápida, va a salir negativa”, dijo.

Lo anterior, explicó, ocasiona que la empresa y el empleado se confíen y la enfermedad siga trasmitiéndose. Aclaró que una situación similar ocurre con las pruebas de PCR, puesto que tiene un porcentaje de falla hasta del 60% y el resultado más preciso puede darse hasta el cuarto día de síntomas.

Por ello, implicó que el más interesado en cuidar la salud debe ser el mismo empleado, quien debe hacerse responsable de su bienestar. “El virus no se va a ir. El virus llegó para quedarse”, dijo, por lo que resaltó la importancia de realizar cambios saludables en el día a día.

“De nada sirve que la empresa tome todas las medidas de control, si llega el fin de semana y me voy de visita o me salgo a pasear. Tenemos que hacernos responsables de nosotros. No podemos frenar el contagio porque no hacemos caso que a quien me puedo acercar es a quien vive en mi propia casa”, precisó.

Te puede interesar:





Local Rebasa la línea de mortalidad los 4 mil casos por Covid-19 en Chihuahua

Local Alumnos mucho más críticos, coinciden maestros de foro Renovación UACH-DS

Policiaca Fingían asaltos para quedarse con el dinero de la empresa