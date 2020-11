Empresas no son el foco de contagio: IP

Desesperados por la situación económica, empresarios esperan una respuesta a sus peticiones en los lineamientos que dé a conocer este jueves el gobierno estatal, sobre las medidas para enfrentar la pandemia por Covid-19, ya que consideran que hasta el momento no se les ha tomado en cuenta a pesar de las reuniones que han sostenido con funcionarios y las cartas que han enviado.

Plantean participar en el Consejo Estatal de Salud y aseguran que de seguir estas restricciones extremas que se impusieron con el decreto del 4 de noviembre pasado, la situación económica impedirá que muchas empresas vuelvan a abrirse, ya que no han tenido la oportunidad de recuperarse de las deudas contraídas durante el cierre de marzo a junio del presente año.



Un tanto organizados en sus agrupaciones y otro poco con nuevos modelos de organización, los empresarios esperan ser parte de las definiciones en materia de apertura del sector económico y aseguran que de no tomarse en cuenta el próximo jueves sus propuestas buscarán nuevas formas de participación para ser escuchados.

Por ejemplo, los restauranteros de Ciudad Juárez y Chihuahua han enviado dos documentos al gobernador y al Consejo Estatal de Salud, mientras que el Consejo Coordinador Empresarial envió otra misiva en los últimos días, de acuerdo con documentos filtrados a este periódico.

El Consejo Coordinador Empresarial pidió una apertura paulatina y no ser necesariamente el principal blanco de restricciones si no son la principal fuente de propagación de contagios. Además propone cancelar concesiones a autobuses que excedan el porcentaje de ocupación permitido o que no exijan el uso del cubrebocas.

También registrar casos de colaboradores contagiados en empresas para establecer indicadores de riesgo; considerar apertura de supermercados las 24 horas para distribuir el aforo de clientes; en su defecto cerrar domingo y lunes y permitir apertura de martes a sábado hasta las 20:00 horas.

Extender además horario restringido hasta las 20:00 horas y permitir la apertura a negocios no esenciales al menos cuatro horas al día o a puerta cerrada; incrementar el aforo permitido a los hoteles a 30%, con áreas comunes cerradas.

De igual manera, Canacintra Chihuahua ha propuesto a la misma Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, en su última reunión, colaboración del Gobierno del Estado para la realización de pruebas rápidas a empleados de grandes centros laborales, petición que fue escuchada por la titular de la SIDE, Alejandra de la Vega.

Por su parte, y con ciertas diferencias en sus propuestas respecto a las presentadas por el CCE, los restauranteros piden un aforo del 50 por ciento, un horario de cierre a las 21:00 horas, y una distancia entre mesas de 1.5 metros, sin eventos y sin áreas infantiles.

Le recuerdan al gobernador Javier Corral que como él mismo ha señalado, el transporte privado y público, al igual que las reuniones familiares y sociales, son las principales causas del aumento de los contagios del Covid-19, por lo que es injusto que por causas ajenas se cierren los restaurantes, ya que cumplen con todos los protocolos y lineamientos señalados por las autoridades.

Le solicitaron, en síntesis, que permita sobrevivir económicamente en esta pandemia a los empresarios y a sus empleados, pues temen no soportar más las restricciones en semáforo epidemiológico rojo.

