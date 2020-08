En crisis, locatarios de Plaza Galerías

Empleados y sus familias dependen de la fuente de ingresos que generan 50 negocios del centro comercial

Algunos negocios ubicados en el centro comercial anunciaron ya el cierre definitivo de su local, inclusive los pusieron en venta, y “los de pasillo” son los más perjudicados por ser lo menos capitalizados, anunció Javier Cota Armendáriz, representante de la empresa.

Más de 500 empleados que dependen de la fuente de ingresos que les generan los 50 negocios establecidos en Plaza Galerías, están en crisis económica debido al cierre en el que se encuentra desde hace cinco meses el centro comercial a causa de la contingencia sanitaria, destacó el contador público.

“Es incongruente que autoridades permitan a vendedores ambulantes y comercios establecidos en el primer cuadro de la ciudad operar aun y cuando no cuentan con las medidas sanitarias correctas por no tener control de la clientela, y a las plazas comerciales que ofrecen seguridad no les permitan abrir puertas”, puntualiza el empresario.

Con más de 30 años de trayectoria y siendo la primera plaza comercial que abrió sus puertas en Chihuahua, hoy está en crisis y “devastada”, se tomaron las medidas necesarias: cuantiosa inversión en termómetros industriales, acrílicos para separación de mesas en el área de alimentos, capacitación a personal para vigilancia y oxímetros de alta tecnología para evitar cualquier riesgo de contagio y aún así la respuesta sigue siendo negativa, “no nos permiten abrir”.

“Existen cuatro niveles de comercio, los ambulantes, entre los que se puede considerar el mayor foco de infección, los establecidos, pero que no tienen control de la clientela, los que cuentan con todas las medidas reglamentarias como es el caso de los ubicados en plazas comerciales y los que venden por internet, pero en este rubro estamos muy lentos en Chihuahua, somos los más preparados para recibir a las personas y a los que no nos dejan hacerlo”.

Ante la desesperación de poder abrir, empresarios optaron por montar carpas en el estacionamiento y poner la mercancía a la venta, pero esta medida no es viable para todos, comenta, ya que las temperaturas son muy altas y esto llega a afectar la salud de los empleados y para los dedicados a la venta de alimentos esto resulta imposible por razones de higiene, puntualiza.

