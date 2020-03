En cuarentena médico de Guadalupe y Calvo que viajó a Italia

Un médico que radica en Guadalupe y Calvo y que había viajado por el país europeo de Italia decidió ponerse en cuarentena en su domicilio a pesar de no mostrar algún síntoma de coronavirus; fueron compañeros del Hospital General en el que labora quienes solicitaron a la jurisdicción sanitaria una revisión al enterarse de que él había regresado de Europa, con el fin de evitar una contingencia, sin embargo los empleados del nosocomio se mostraron inconformes debido a que a su regreso el médico había impartido una conferencia precisamente sobre el coronavirus.

Trabajadores del Hospital General solicitaron el apoyo de los Servicios de Salud, luego de que un médico llegara de un viaje de Italia e impartiera unas conferencias a la población de Guadalupe y Calvo, ya que consideraron que no hay filtros en los aeropuertos, por lo que pidieron se le realizara la prueba para descartar un contagio del virus Covid-19.

La Secretaría de Salud del Estado confirmó la situación, aunque descartó que se tratara de un caso probable de contagio, siendo el departamento de comunicación social de la dependencia, a través de la vocera Dalia Pineda, quien afirmó que el propio profesor fue quien se puso en cuarentena en lo que se realizaban las acciones para confirmar la presencia del virus.

Por su parte el líder sindical de los empleados de este hospital, Juan Villalba, aseguró que él y sus demás colegas fueron quienes solicitaron el apoyo de Epidemiología, cuyos encargados supuestamente les notificaron que no contaba con los síntomas y que no podían realizar una prueba de presencia del coronavirus al no contar con éstas en la región, sin embargo esto no fue confirmado por la Secretaría de Salud.

“El compañero es amigo, pero sí consideramos que debieron existir filtros en los aeropuertos y nuestra inconformidad es que el colega recién llegado de su viaje impartió unas conferencias con el tema del coronavirus, por eso pedimos a Epidemiología, quienes nos dijeron que no podían realizar pruebas si éste no tenía algún síntoma de enfermedad”, aseguró el líder sindical.

Según las estadísticas en el mundo sobre los contagios del Covid-19, Italia es de los países europeos más afectado por la propagación de este virus que ya ha sido declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, mismo que sigue propagándose por diversos países del mundo, incluyendo México.

Hasta el momento la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua ha descartado que en la entidad existan casos confirmados e incluso casos probables de coronavirus y en el caso particular de esta persona en Guadalupe y Calvo, aseguraron que éste se puso en cuarentena en su domicilio, sin que hasta al momento haya mostrado algún síntoma, saliendo negativo en la prueba que se le realizó para saber si tenía la enfermedad pandémica.

Por su parte la vocería de la SS emitió un llamado a los chihuahuenses para continuar con las acciones preventivas que han dado resultados al no existir algún contagio del Covid-19, ni tampoco casos probables, ya que el profesor no se tomó como un posible contagiado, siendo él mismo quien determinó ponerse a disposición de los servicios médicos a manera de prevención.