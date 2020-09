En duda, continuidad de operativos conjuntos

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Emilio García Ruiz, espera que los elementos federales que se han retirado de las mesas de seguridad no abandonen también los operativos que han realizado en conjunto, pues recordó que gracias a esa estrategia han tenido buenos resultados en combate a la incidencia delictiva.

“Las mesas trabajan de forma armónica, se respetaba a los integrantes y se valora los resultados de cada institución, de repente les dan la instrucción de hacer golpeteo y ahora nada les gusta, son gente que se consideraba responsable y capaz de velar por los intereses de la sociedad”, comentó el titular de seguridad.

Dijo que el tema del conflicto del agua no es competencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni tiene relación con los temas de seguridad, por lo que pidió que se analizaran los temas por su conducto y separar la seguridad de todo interés o cuestión política que pueda afectar los resultados en este sentido.

Emilio García Ruiz, con sus más de 17 años de experiencia en temas de seguridad federal, de investigación y ahora al frente de una Secretaría de Seguridad, refirió que es la primera vez en la que se abandona a un estado de esa manera en temas de seguridad, ya que insistió que es necesario trabajar juntos para obtener mejores resultados.

“No hacía falta tener esta ruptura entre la coordinación que ya existía, el conflicto es a través de la incompetencia de la Conagua, nada tiene que resolver la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tenía que haber entrado al conflicto la Segob, pero son las cosas como ellos dicen o no es nada, entonces se sienten y ahora se retiran de la mesa”, refirió.

El secretario de Seguridad reconoció que día a día revisaban los avances, las incidencias y se formaba una estrategia entre los tres niveles de gobierno y sobre ese plan iban trabajando todos juntos y lograron reducir índices de inseguridad en Juárez y en la sierra de Madera, donde ya cumplieron más de dos meses sin un solo enfrentamiento armado.

Compartió que ahora que se da la ruptura de estas mesas, la Guardia Nacional y elementos federales seguirán con sus investigaciones aparte, mientras el estado seguirá en el camino que había acordado, teniendo como riesgo una duplicidad de trabajo porque no conocerán qué o quién irá por algún objetivo o alguna meta.

“Para eso eran las mesas, para decir vamos todos por aquella persona, es un generador de violencia, hicimos una lista de 32 objetivos prioritarios, buscamos la forma en capturarlos y con el paso de los días logramos capturar algunos y ahora ellos irán por los suyos y nosotros por los nuestros”, explicó.

Recordó que en las mesas de seguridad, el delegado federal, Juan Carlos Loera, era un invitado especial del gobernador Javier Corral Jurado, y comenzó a tomar actitudes desde que inició el conflicto del agua, incluso recordó que en una ocasión tuvieron que ir a rescatarlo a Ojinaga porque tenía una turba enardecida que hasta le quemaron vehículos.

“El Ejército se fue a las presas, eso fue lo que originó el problema, es un sinsentido que tengas militarizada la presa, ellos dicen que son estrategias, pero por qué no lo hacen en el resto del país, eso causó irritación y en uno de los estados que tiene un amplio historial de gente que le entra a las causas”, compartió.

Dijo que ahora con la desintegración de las mesas de seguridad, no existirá una verdadera coordinación, toda vez que los mandos militares y la Guardia Nacional son lo mismo y por lo cual sólo tendrán que emitir instrucciones y no armar una estrategia porque no tienen más elementos o más frentes de combate.

El secretario de Seguridad comentó que en estos meses que lograron trabajar de la mano, lograron mantener presencia de operativos en colonias conflictivas en Juárez, donde notaron la reducción de reportes a los números de emergencia y notaron el incremento de denuncias por la confianza que generaron en las personas.

Explicó que a pesar de que desistan de la mesa, por una decisión unilateral, el estado y las corporaciones municipales deberán continuar trabajando con estrategia e inteligencia para reducir los niveles de inseguridad en el estado de Chihuahua, que es la tarea primordial de las corporaciones en el país.

Refirió que con la creación de la Secretaría de Seguridad, pondrán en marcha las labores de inteligencia y atención ciudadana para atacar dos problemas a la vez, que es el crimen organizado y por otra parte, terminar con los caldos de cultivo de jóvenes o adolescentes que son reclutados por estos grupos.

Pidió a las autoridades federales que, a pesar de que ya abandonaron la coordinación, no terminen con las estrategias que habían signado, sobre todo en Ciudad Juárez, que tenían uno de los planes más ambiciosos para combatir al crimen y las bandas delincuenciales que radican en esa zona.





