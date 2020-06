En la ruina, negocios de eventos sociales

Pérdidas desde 250 mil pesos por mes sufren los comercios que brindan servicio durante las graduaciones académicas al tener una reducción de un 90% en la clientela diaria durante esta temporada del año, la cual era identificada como los meses de mayor ingreso monetario.





De acuerdo con Francisco Valenzuela, dueño de un estudio fotográfico para graduaciones y otros eventos, la llegada de la contingencia sanitaria y la paralización de la economía sucedieron durante los mejores meses del año para su negocio, en los que recuperaba lo perdido en las temporadas bajas.

El trimestre comprendido por abril, mayo y junio era la temporada donde el ingreso económico se incrementaba gracias a la venta de paquetes fotográficos para graduaciones, para títulos profesionales, identificaciones oficiales y demás eventos como comuniones, bautizos y confirmaciones.

En dicho periodo, el ingreso de capital rondaba los 300 mil pesos al mes, sin embargo, con la llegada del Covid-19 la ganancia de su negocio se redujo considerablemente con la cancelación de eventos sociales. Actualmente difícilmente alcanza una sexta parte de la ganancia que percibió en años anteriores.

“El trabajo bajó un 90%, no saca uno para los gastos fijos. Lo difícil es que mientras no se activen nuevamente las cosas, como los eventos sociales, no tenemos trabajo. Las tomas de identificación las que más margen de ganancia dejan, pero como no hay inscripciones, pasamos de 50 a sólo 2 trabajos por día”, dijo.

En la misma situación se ubican los salones de eventos masivos, quienes registraron pérdidas de hasta un millón de pesos por mes al no tener planes de renta de sus instalaciones. A pesar de que los eventos fueron reprogramados, no cancelados, los dueños de los establecimientos sufren la falta de ingreso actual.

En la ciudad de Chihuahua existen salones de eventos cuyo costo de renta por una noche en fin de semana es de 100 mil pesos hasta los 200 mil pesos, lo que representa una pérdida de hasta el millón de pesos por mes durante esta cuarentena.

Con la reactivación de las actividades económicas industriales y de la construcción reconocidas como esenciales por parte del Gobierno Federal, los dueños de salones de eventos, estudios fotográficos y de comercios dedicados a la venta de regalos y arreglos esperan que en las próximas semanas se permita la reapertura de sus negocios.

Lo anterior pese a que la entidad se ubica aún con cifras altas de contagio y defunciones por Covid-19. Por lo que de acuerdo con la semaforización nacional, el estado de Chihuahua continúa en color rojo.





