En peligro 40 niños por riesgo de caerse albergue en Punta Oriente

En la colonia Punta Oriente, fue entregado en 2018 un albergue cultural en el que el municipio de Chihuahua destinó 20 millones de pesos, sin embargo, a dos años de esto, esta infraestructura está a punto de caerse y representa un riesgo para más de 40 niños que actualmente acuden a la guardería, así como para un grupo de seis adolescentes que toman clases en ese lugar.

Lo anterior quedó estipulado en la revisión AO-002-2020 que realizó la Sindicatura del Municipio de Chihuahua, quien en febrero de 2020, a través de una denuncia ciudadana, realizó la inspección física del lugar y se percató que las instalaciones se están fracturando por haber sido construidas de una forma irregular en su cimentación sobre “barro expansivo”.

Foto: Horacio Chavez | El Heraldo de Chihuahua

A la fecha la obra se contempló con canchas de futbol, incluso se colocaron “domos”, se hicieron varias aulas y espacios, pero nunca se planeó colocar energía eléctrica, por lo cual ahora se la roban para poder seguir operando; por estas irregularidades y serie de detalles fue que se notificó al Órgano Interno de Control para que se sancionara e investigara por las omisiones de los posibles involucrados.

Actualmente en ese lugar, personal de Antorcha Campesina se “adueñó” de las instalaciones y colocó una secundaria y una prepa-universidad de dos años de duración, en la que se cubría mil 800 de inscripción y 500 pesos mensuales para estudiar en una universidad que tiene su sede en San Luis Potosí y no cuenta con certificación o validación oficial de la Secretaría de Educación Pública.

También dentro de este espacio se atienden a más de 40 niños en un salón de guardería, la cual a pesar del riesgo de cimentación y restricciones de operación por la pandemia, siguen laborando sin problema alguno, incluso han colocado cableado ilegal para suministrar de energía eléctrica tres edificios de esa obra inconclusa.

Foto: Horacio Chavez | El Heraldo de Chihuahua

“Se detectaron grietas en muros interiores y exteriores, esta irregularidad se debe a la utilización de un método incorrecto de cimentación y/o deficiencias en proceso en la construcción de dicha cimentación. Se presume que la Dirección de Obras Públicas inobservó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados al no contar con estudios y proyectos totalmente terminados”, refiere la revisión de la Sindicatura.

Desde 2018 esta asociación (Antorcha Campesina) ha decidido adueñarse del lugar, toda vez que el propio director del albergue, Noel González Jiménez, reconoció que esas instalaciones no les pertenece, ya que no tienen algún sustento legal o el “comodato” de la propiedad, por lo que decidieron llegar y habilitarlo para su aprovechamiento.

Aunque el municipio de Chihuahua no ha abierto ese “albergue cultura”, las condiciones físicas y estructurales del lugar no se encuentran en óptimas condiciones para su operación, ya que todas las paredes de todos los edificios cuentan con fracturas importantes que podrían “caer” en cualquier momento.

Foto: Horacio Chavez | El Heraldo de Chihuahua

La exposición al sol y el escurrimiento de las lluvias han generado que el barro en el que fueron construidos se desplace y genera que las paredes de los edificios se dañen en poco menos de dos años, lo cual sigue avanzando, ya que no han sido atendidas las correcciones para evitar alguna desgracia.

“Todos los edificios tienen las cuarteaduras, tenemos una que hace un año no estaba y ahora es la más notoria, no utilizamos el resto de las aulas porque no tienen luz, la luz no la estamos robando para poder seguir brindando el servicio, estamos en proceso de regularizarnos”, comentó el director del albergue perteneciente a Antorcha Campesina.

Dentro del Contrato de Obra Pública No. 269/2016 que se le entregó a la empresa Delicias Transporte de Asfalto S.A de C.V. por la cantidad de 20 millones de pesos, se detectó irregularidades desde el inicio de la obra en 2017, la cual era un proyecto elaborado por el municipio de Chihuahua, a lo cual la empresa acató la instrucción de elaborarlo de una forma deficiente.

Foto: Horacio Chavez | El Heraldo de Chihuahua

La Sindicatura de Chihuahua informó en su revisión 002-2020, que se ejerció el gasto correspondiente conforme al presupuesto autorizado, pero sin llenar los requisitos legales, por lo cual se concluyó con notorias irregularidades que fueron presentadas ante las autoridades correspondientes.

Según estudios realizados por Geopav Estudios, Proyectos y Laboratorio, informó el 4 de octubre de 2018, que los agrietamientos se generaron por expansiones de capa de arcilla a las cuales no se les dio tratamiento recomendado desde marzo de 2017. Antes y durante su construcción se había informado de los errores del proyecto que a la fecha siguen avanzando y poniendo en riesgo a decenas de beneficiarios.

“El municipio al contratar obras públicas incompletas, con pleno conocimiento de causa, estaría causando un detrimento grave y serio de la hacienda pública municipal e incluso por ese obrar negligente pudiera incurrir en una infracción, sanción y/o responsabilidad administrativa”, reafirma la Sindicatura.

Foto: Horacio Chavez | El Heraldo de Chihuahua

Hasta el momento los integrantes de Antorcha Campesina reciben a más de 40 niños en las instalaciones de guardería y por lo menos a 12 jóvenes en lo que llaman aulas escolares, pese al riesgo que tienen la infraestructura del lugar y las visibles carencias de servicios que nunca fueron contemplados en el proyecto.

Los integrantes deben “colgarse” de la energía eléctrica, ya que en todo el proceso de la obra nunca se planeó poner energía, por otra parte el área que se habilitó para construir canchas, sólo se colocaron los domos, sin canchas y de todos los edificios están con cuarteaduras importantes que están generando daños a la cerámica, ventanas y muros de las diferentes aulas.

