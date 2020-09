En riesgo, sustento de 51,725 familias

Si a Chihuahua se le sigue sacando el agua como pretende la federación, el próximo año la región centro-sur y noreste del estado no van a poder sembrar nada, se quedarán a la deriva miles de familias. “Si hubiera agua en Chihuahua los productores no tendrían problema, pero con la sequía el ciclo agrícola 2021 no será posible”, afirmó René Almeida Ortega, secretario de Desarrollo Rural en Chihuahua.

El funcionario señaló que el conflicto del agua, la sequía brutal que se vive y la preocupación de los productores por la falta de agua para regar las superficies de siembra se ha desviado y se ha convertido en una guerra de declaraciones que no conducen a nada. A la fecha no hay respuesta de la federación, ni siquiera un acercamiento.

Destacó que actualmente las presas ya no tienen agua para los requerimientos del ciclo agrícola 2021, por lo que la superficie de siembra se reducirá de manera considerable, y si a ello se le suma la sequía brutal que se registra la situación es crítica.

“Técnicamente el nivel de agua que queda en las presas está muy por debajo de las necesidades que los usuarios tienen para las siembras del próximo año”.

Recordó que desde el mes de diciembre 2019 fue cuando la Comisión Nacional del Agua empezó a manifestar el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas. A partir de entonces empezaron las presiones para Chihuahua para que se cumpliera con la cuota.

Todas las acciones que ha emprendido la Conagua es cómo pagarle el agua a Estados Unidos.

El 9 de enero 2020 se realizó una reunión en Chihuahua entre funcionarios de Conagua, gobierno del estado, así como presidentes y representantes de módulos de riego donde se pidió y se exigió que el agua que se estaba liberando de la presa El Granero o Luis L. León se asignara al pago a EU aplicando el acta 234 que permite a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), mexicana decirle al americano que esa cantidad se sume a la cuenta que México lleva retrasada, pero no se hizo.

Hasta el 28 de mayo determinaron aplicar el acta 234 y que toda el agua que cayera, producto de los afluentes, se asignara a Estados Unidos, de todo lo que se ha asignado desde el 24 de octubre hasta ahora son alrededor de 216.12 millones de metros cúbicos, de los cuales el 68 por ciento lo ha aportado Chihuahua.

René Almeida enfatizó que es necesario que se entienda que si continúan extrayendo el agua de las presas de Chihuahua no se contará con agua para el ciclo agrícola 2021, con ello la afectación será para 11 mil 725 personas de la zona, más 40 mil jornaleros de 11 municipios.

Hay que mencionar que Chihuahua vive una sequía sin precedente, en los meses de julio y agosto no llovió, el agua no llegó como se había pronosticado. “Si no entra agua a las presas no habrá agua para los distritos de riego 113, 005 y 090 para el próximo año”.

La rebatinga se ha dado con la federación porque se afirma que se le garantizó el agua para el ciclo 2020, sin embargo, esa agua ya estaba “ahorrada” en las presas desde el 2019, para ello los agricultores renunciaron al ciclo agrícola otoño-invierno 2019 a fin de contar con agua para el primavera-verano 2020.

A la fecha no se ha recibido respuesta por parte de Conagua, a pesar de que se les han presentado varias propuestas, gobierno del estado considera que aunque no se ha recibido una respuesta de la federación del agua se siguió desfogando, a la fecha ya se concluyó con la dotación de los 100 millones de metros cúbicos que los agricultores ofrecieron a la federación de la presa Francisco I. Madero.

René Almeida dijo que es necesario que en Conagua se revise porque el pago del quinquenio 2010-2015 se hizo de manera extemporánea, ello a pesar de que se contaba con el agua, entonces el ciclo 34 se pagó el 16 de enero 2016. Además de que en 2017 de Chihuahua se escurrieron 927 millones de metros cúbicos y no se contabilizaron.

Los mismos productores han dicho que en el mes de octubre que se cuadran los números con Estados Unidos se puede negociar el faltante del ciclo 35 y no sólo dejar en el hambre a miles de agricultores de Chihuahua.

El estado ha estado aportando agua al tratado a pesar de que es una zona desértica.





