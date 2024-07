En trámite, procedimiento del OIC a policía involucrado en balacera afuera del Cereso 1

Carmen Yazmín Hidalgo Posada, coordinadora del Órgano Interno de Control del Gobierno Municipal de Chihuahua informó que el trámite de solicitud de suspensión del elemento que estuvo presente en la emboscada al exterior del Centro de Readaptación Social 1 (Cereso) de Aquiles Serdán, como medida cautelar ya fue presentada el pasado miércoles y fue ratificada durante el día viernes 26 de julio y actualmente, continúa su trámite.

Así mismo, comunicó que el director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, Julio César Salas González dio vista de forma económica al OIC sobre el elemento que participó en una supuesta agresión durante el pasado sábado hacia unos ciudadanos, por lo que está en curso la recepción formal del trámite para darle el seguimiento correspondiente.

“El Órgano Interno de Control ya presentó el miércoles pasado, la medida cautelar de suspensión temporal, en lo que se desarrolla la investigación; la misma que fue ratificada este viernes, por la Comisión de Honor y Justicia; el reglamento nos marca que si bien, el área de Asuntos Internos es quien dicta la medida cautelar, debe pasar y debe ser ratificada, modificada o en su caso, -si fuera el tema-, suspendida por la Comisión de Honor y Justicia”, explicó Carmen Hidalgo sobre el elemento que portaba su arma de cargo en un día franco y está relacionado con un enfrentamiento a balazos en el exterior del centro penitenciario del municipio Aquiles Serdán.

Sobre el elemento de la Policía Municipal en cuestión, mencionó que la medida cautelar fue ratificada y se trata de una suspensión en lo que se desarrolla la investigación.

La titular del OIC explicó que la Comisión de Honor y Justicia es un órgano colegiado en el que participan varias dependencias: la de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, Instituto Municipal de las Mujeres, Oficialía Mayor; y personas de la sociedad civil, como lo es Arturo Luján, presidente de Ficosec; y también, Javier Liguori, por parte de Canacintra.

“El artículo 203 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, nos establece que las medidas cautelares no podrán extenderse más allá de un año, es el plazo legal que tiene la autoridad para investigar, sustanciar y desarrollar el procedimiento hasta que llegue a haber una sanción. En caso de que el procedimiento fuera absolutorio al elemento, se le debe restituir en su cargo, hacer la restitución de los salarios caídos en su momento. La medida de suspensión contempla que se le pueda pagar un mínimo vital, en este caso, es el 30% de su salario, únicamente, atendiendo al derecho humano de no dejar indefenso al elemento y a sus dependientes económicos, en lo que se desarrolla la investigación", acotó la coordinadora Hidalgo Posada; y afirmó que se tratará de hacer las investigaciones lo más rápido posible, para poder tener una sentencia rápida, en este caso.

Sobre la denuncia de una probable omisión en la aplicación de protocolos de la Policía Municipal, en el caso de una denuncia por supuesta agresión de un elemento durante la noche del sábado 27 de julio, en la colonia Riberas de Sacramento, que atendió un intento de suicidio, Carmen Hidalgo mencionó que le fue comunicado por el comisario de la corporación, el director Julio César Salas González y que actualmente, está en trámite el proceso.

De forma general, detalló que hasta el momento, en Asuntos Internos del OIC se están llevando 190 carpetas de investigación, de las cuales 103 corresponden al año 2023, y 187 de lo que va en el presente 2024. En estas carpetas de investigación hay presuntamente 13 hechos de violencia de género, de las cuales, han sido ya dictadas en todas medidas de protección a favor de las víctimas, (sin menoscabar el debido proceso, en el que no se dice antes de tiempo si el elemento es responsable o no de la comisión de los hechos, se dictan medidas a favor de la víctima, en lo que se desarrolla la investigación); y se desarrolla el proceso de responsabilidad, para determinar si el elemento hizo o no, lo que se denuncia.

“Estas medidas pueden ser, suspensiones de los elementos, cambios de adscripción, restricción referente al uso de arma, patrullaje, u otras cuestiones, propias de la Policía; en lo que se desarrolla la investigación, y se puede determinar, si el policía es responsable. Lo que nos interesa más es la protección de las víctimas, en ese sentido, hemos dictado ocho medidas para protección de víctimas”, explicó.