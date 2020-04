Enfermará de Covid-19 el 80 por ciento de la población

Entre el 70 y 80 por ciento de la población enfermará de Covid-19, algunas personas con sintomatología leve, otros grave y se espera que muy poco en situación crítica, al grado de que el sistema de salud tenga capacidad para atenderlos y no decidir a quien brindarle una oportunidad de vida, aseguró doctora Mirna Florencia Beltrán Arzaga, subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, cuyo reto más importante es la limitar el daño.

La titular de la nueva Subsecretaría que se encargará de articular la estrategia de combate al virus SARS CoV2 y la atención de todo lo relativo a cuestiones epidemiológicas señaló que el reto lo enfrentamos todos como sociedad ya que sin duda las consecuencias que esta lucha serán en algunos casos desvastadoras pues inevitablemente habrá decesos y muchos contagios.

Recalcó que desde hace dos meses y medio se trabajo bajo los escenarios más duros a fin de contar con lo necesario para que le sistema no colapse.

“El coronavirus ama el caos y la única manera para triunfar es tener una respuesta organizada, todos debemos ser parte de la solución y no del problema”, por ello las medidas de prevención decretadas en el acuerdo 064/2020 que corresponden a la fase 3 intentan mitigar el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chihuahua con lo que se busca que los casos no broten al mismo tiempo y con ello colapsen el sistema de salud.

En Chihuahua aún estamos en la fase epidémica 2, a nivel nacional estamos a unos días de entrar a la fase 3, la doctora reconoce que la entidad entró en la pandemia 15 días después en comparación a nivel nacional. “No vamos a brindar ninguna de las fases, las medidas no detendrán el avance de la pandemia, pero sí ayudarán a que el sistema de salud no colapse”.

Al ser un virus nuevo toda la población es susceptible a enfermar, se prevé que entre el 70 y 80 por ciento de la población se verá afectada por el virus SRS CoV2, si bien es cierto algunos ni siquiera manifestarán síntomas, en otros la sintomatología será leve, pero la preocupación se centra en ese 15 por ciento que requerirá una atención hospitalaria y el 5 por ciento que requerirá atención médica crítica y ventilación mecánica asistida.

“La cantidad de casos se va a dar si o si, vamos atener muchos casos y muchas defunciones, ese es el daño que queremos limitar y eso lo vamos a hacer con las accion es que estamos tomando”, dijo al tiempo que agregó que algunas de las accion es que se enmarcan en el acuerdo ya son de la fase 3 a fin de poderle hacer frente a la pandemia.

Resaltó que la eficiencia de las medidas dependerá de que todos, sociedad y gobierno en sus 3 niveles, a la sociedad nos toca realizar las medidas preventivas ya tan “machacadas” pues se afirma que en manos de la población está el mayor porcentaje de eficiencia, aunque en ello vaya su economía. “No podemos permitir que por la economía se nos vaya la salud, por ello hay que hacer un trabajo intersectorial que se ha plasmado en el Plan Emergente de Apoyo”.

Al cuestionarla sobre la proyección de casos en la semana considerada más crítica, señaló qué hay muchos modelos matemáticos que si bien pueden orientar no es justo brindar un número, ya que se puede caer en una irresponsabilidad al brindar un número aproximado de personas enfermas.

Las proyecciones con las que cuentan han dado la pauta para emitir el decreto con las restricciones necesarias de acuerdo a cómo se comporta la curva epidémica de la enfermedad.

El Covid-19 que surge en Wuhan, China, ha representando un reto, pero también una gran oportunidad de preparación para las autoridades sanitarias en Chihuahua, aunque reconoce que ha sido de difícil porque al ser de los últimos países en presentar casos, por lo que la producción de equipamiento e insumos médicos se cuelen hacia los países donde se estaban presentando los picos máximos de la pandemia.

La doctora Beltrán afirma que esta pandemia pasará a la historia por las estadísticas, equipo, insumos y ventiladores. Donde se ha batallado para conseguir insumos debido a la rapacidad de los proveedores, “nos hemos topado con negocios mal hechos con la parte de los proveedores de los insumos, quienes llegan a vender a quien les paga más”.

La médico resaltó el trabajo que se ha logrado establecer con las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, donde se están sumando esfuerzo e insumos para con lo que se cuenta se pueda atender a quien lo necesita, “No podemos solos como Secretaría de Salud, necesitamos de todo el sistema”.

Resaltó que en Chihuahua, las personas en edad productiva son las más afectadas por el virus, ya que en Chihuahua la industria maquiladora puede ser una fuente de contagio debido a la concentración de personas, sin mar yo dijo que ya el sector ha instalado las medidas preventivas.

Neumonía vs Covid

Esta pandemia quedará marcada por las más llamadas neumonías atípicas, pues la fronteras entre las neumonías causadas por el virus SARS CoV2 y las neumonías causadas por otros agentes, como Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, influenza A y B, rinovirus, virus sincitial respiratorio, Histoplasma capsulatum y Coccidioides immitis, son difusas, por lo que ha dado pauta al “sospechosismo” de que se ocultan casos.

La doctora explica que en los diagnósticos no existe la neumonía atípica. Es neumonía no especifica, neumonía viral no especifica, neumonía bacteriana, entre otras, todas con apellido, se generó atípico para englobar las que no tienen nombre y apellido para asentar defunciones.

Ante ello afirma que el virus ha sido muy agresivo en las personas que cuentan con un factor de vulnerabilidad, como es hipertensión, diabetes, obesidad, tranquis,o, asma, entre otras comorbilidades. Cuando una persona con un sistema inmune comprometido llega al nosocomio y requiere de terapia intensiva ingresa con diagnóstico de neumonía, porque la prueba PCR no se hace inmediatamente hay que brindarle la atención y el soporte para estabilizar al paciente y no se siga complicando. En el transcurso de este tiempo hay que hacer la prueba diagnóstica, pues hay personas que ingresan y en un laps de 24 a 48 horas puedan fallecer, en lo que se procesa la prueba se emite el certificado de defunción como neumonía no especifica, si la prueba llega a la institución se inicia el proceso de ratificación o rectificación, con el diagnóstico en la ano se rectifica el certificado y se pone el diagnostica correcto, lo que sucede en todas las enfermedades de vigilancia epidemiológica.

Evitemos un panorama desolador

La lucha contra el Covid-19 es un esfuerzo mayúsculo de toda la sociedad contra un virus minúsculo, pero sin duda el mayor reto será convencer a la sociedad de las medidas preventivas.

La doctora afirma que en la medida que cada ciudadano sea corresponsable evitará que el panorama en Chihuahua sea tan desolador, como en muchos países donde los servicios de salud colapsaron a pesar de sus grandes economías, donde se han instalado trailers como morgues, y donde se ha llegado a decidir quién vive o quien muere.

Enfatizó que quedarse en casa es la mejor opción, si hay que salir a actividades esenciales al regresar a casa realizar el ritual de medidas higiénicas antes de entrar en contacto con la familia. Lavarse las manos y cambiarse la ropa van a hacer la diferencia en la pandemia.

Uso de cubrebocas

Las tiendas de abarrotes no están incluidas en el acuerdo 064/2020 para dotar a sus clientes de cubrebocas para prevenir la dispersión del virus SARS CoV2.

Lo anterior lo dio a conocer la doctora Mirna Florencia Beltrán Arzaga, subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, dado que ha generado una gran controversia entre los pequeños comerciantes.

La doctora explicó que el uso de cubrebocas es una medida que se plantea en la fase epidémica 3, sin embargo de decidió aplicar en Chihuahua para evitar la dispersión del virus, y esta medida solo aplica para los grandes centros comerciales y supermercados, donde la afluencia de personas es considerable.

Señaló que los pequeños comercios es flujo es muy bajo, y son entornos laborales donde se están generando pocos recursos por lo que esa ganancia se iría en la adquisición de los cubrebocas.

Ante ello dijo que los pequeños comerciantes no se incluyen en la medida de prevención.