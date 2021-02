Engañan al Gobernador, esperemos no hable del tema en informe

Tras la suspensión de la audiencia inicial, el abogado de María Eugenia Campos, Francisco Molina Ruíz, dijo que la Fiscalía General del Estado, está engañando al Gobierno de Estado, Javier Corral Jurado, con el caso de su representada, toda vez que a la fecha no han entregado documentos contundentes y ni el expediente completo de la carpeta de investigación.

"No hay un solo documento original, los ministerios lo saben y no lo han señalado, me parece que tienen engañado al Gobernador, respecto a un procedimiento que supuestamente siguen, lo cual es absolutamente falso, no han completado la obligación de cumplir con la entrega de la documentación. Esperamos que lo entiendan y que no se vaya llegar el tema a tratar en el último informe que va rendir el Gobernador, ojalá recuerde o atreva a violar el amparo". Abundó.

Comentó que una vez llegaron a la audiencia en el cual los informes estan incompletos, las copias certificadas incompletas, y este día después de la audiencia el Ministerio Público acaba de entregar una parte más de lo que no había entregado, por lo que criticó que no existe el derecho a la defensa.

Dijo que se advierte con certeza que hay un hostigamiento permanente y persecución, toda vez que desde el 2017 esta presentada la denuncia, "llevan 4 años investigando, del 22 de julio solicitamos acceso a las carpetas y esclarecer los hechos, no solo con base a las legislaciones locales, casi casi a regañadientes les hemos sacado información" indicó.

