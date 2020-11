Entre sábado y domingo, 180 mil personas dejaron de usar el transporte

La estrategia diseñada para restringir la movilidad durante el fin de semana en el sistema de transporte público colectivo, dentro del Acuerdo 127/2020, rindió frutos al registrar demanda cero, informaron el gobernador Javier Corral Jurado y el titular del área, David Holguín Baca.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Durante la trasmisión del programa Chihuahua Adelante, el mandatario estatal abordó los resultados en materia de transporte público por la suspensión total del servicio los días sábado y domingo y consideró como “una respuesta impresionantemente buena por parte de la población chihuahuense para no demandar el servicio de transporte”.

Al respecto, el director de Transporte del Gobierno del Estado, David Holguín Baca, informó que la movilidad que representa el transporte público tan sólo en Ciudad Juárez es de 135 mil usuarios, mientras que en la capital del estado es de 45 mil.

Calificó de positiva la respuesta por parte de las y los usuarios, quienes atendieron el llamado de no salir de sus casas el fin de semana, lo que dio como resultado la cero demanda en el servicio de transporte.

De igual manera, compartió que las Rutas de la Salud implementadas para cubrir la necesidad de traslado de empleados del sector en la capital y Ciudad Juárez, los días sábado y domingo, se desarrolló sin ningún incidente y con un porcentaje de aforo sumamente bajo.

El gobernador hizo mención de la estrategia para habilitar 13 rutas con 16 unidades en la ciudad de Chihuahua y 7 rutas con 22 unidades en la ciudad fronteriza, para uso exclusivo de empleados que trabajan en el sector salud.

“No tuvimos ningún problema durante el fin de semana, los chihuahuense respetaron la medida de restricción. Las Rutas de la Salud se implementaron en apoyo al personal de salud, como enfermeras, químicos y demás empleados y detectamos que algunas de las personas que ocuparon el servicio fueron personal de mantenimiento y administrativos del sector salud”, informó Holguín Baca.

El mandatario estatal recordó que dichas rutas también son para dar el servicio público a cualquier persona que requiera trasladarse a un hospital o centro de salud a ser atendido a raíz de una emergencia de salud.

“Están diseñadas para el personal de los hospitales, pero quien requiriera este transporte público de manera urgente, pueden hacer uso del servicio”, constató Holguín, y agregó que durante el sábado se observó cierta actividad de los hospitales con relación al servicio de transporte público, pero que para el domingo en la tarde y noche las Rutas de la Salud realizaron sus recorridos sin la presencia de pasajeros.

“Durante este fin de semana no se presentaron reclamos de usuarios a los números de emergencia y al interior del estado fue una respuesta similar y sin incidentes, pues hay municipios que cuentan con sistemas de transporte público con un aforo importante como Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Delicias, entre otros, ciudades donde también se respetaron las medidas de seguridad sanitaria y la suspensión del servicio de transporte público para el fin de semana”, indicó.

Respecto al servicio de transporte para empleados de la industria maquiladora, se verificó que estuviera suspendido y únicamente se detectaron dos unidades en circulación en Ciudad Juárez, pero sin pasajeros, situación que fue debidamente justificada.

Informó que entre semana continuarán la vigilancia para hacer cumplir las medidas de seguridad sanitaria en el transporte especial, donde prácticamente no se presentan incidencias.

Destacó que sin embargo, en el transporte público urbano colectivo sigue habiendo incidentes, por lo que están sumamente atentos, pues “es nuestro mayor reto entre semana en las rutas troncales y alimentadoras, donde vigilamos que no circulen camiones llenos de pasajeros”.

El gobernador recordó a las y los usuarios la importancia de utilizar los números telefónicos para hacer denuncias relacionadas al transporte público: en Chihuahua al teléfono 070 opción 2 o al (614) 29-33-00, extensiones 24025 y 24040, y en Juárez se puede reportar al número (656) 629-33-33.

El director de Transporte pidió hacer las denuncias anotando el número económico del camión y la hora del incidente.

Te puede interesar:





Local Pérdidas de hasta 40 millones de pesos durante el fin de semana

Local Aplaude Víctor Quintana decisión del INE en paridad de género

Local Discuten diputados iniciativa para el uso obligatorio de cubrebocas