Entrega Bienestar recursos a madres jefas de familia

La Secretaría del Bienestar en Chihuahua, llevó a cabo el operativo de entrega de recursos a madres jefas de familia, en diversas colonias populares de la ciudad de Chihuahua.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El delegado Juan Carlos Loera de la Rosa tocó puertas en El Porvenir primera y segunda etapa y en la Revolución, al norte de la capital, para entregarles a las mamás beneficiarias sus nuevas tarjetas bancarias donde se les depositará su apoyo económico.

Juan Carlos explicó que en este segundo día de Semáforo en Rojo están visitando casa por casa a las nuevas beneficiarias del programa para el Bienestar de las Niñas y los Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, entregarles su tarjeta y obtener los recursos que les ayude en la manutención de sus hijos o ayudar a su familia y puedan seguir laborando o estudiando.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Tal es el caso de Dana Valenzuela quien tiene 18 años y a su corta edad se encarga del cuidado de su hijo y su padre que fue hospitalizado y fue necesario amputarle una pierna. “Yo me estoy haciendo cargo de resolver toda la situación y la verdad esta ayuda llega en un momento determinante. Nunca en mi familia habíamos recibido algún apoyo de ningún gobierno”, agradeció con una sonrisa que se le vio en sus ojos.

Ante la situación que prevalece en la entidad debido a la pandemia que ha causado cientos de muertes y afectado la economía, Juan Carlos Loera expresó que es “tiempo de cuidar de la salud de todas y todos, por eso estamos llegando a cada domicilio, seguir gobernando en el territorio y conociendo de cerca las necesidades de la población”.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Loera de la Rosa añadió: “Ahora ellas reciben mil 600 pesos bimestrales directamente a en su tarjeta bancaria, a diferencia de años anteriores que ellas no veían ningún centavo en sus manos. Hoy pueden utilizarlo hasta en la comida de sus hijos si es que sus madres les ayudan a cuidar a sus hijos”, explicó.

Juan Carlos les dijo a las madres que abrieron su puerta para recibir su tarjeta que antes este programa solo llegaba a las ciudades de Chihuahua y Juárez. Ahora llega a todos los municipios incluyendo a la sierra tarahumara.

“Qué esas mujeres no trabajan o solo las de Juárez y Chihuahua. Claro que sí, todas las mujeres trabajan. Unas en una fábrica o en un negocio, unas en la siembra o en los cultivos y otras en su casa y no les paga nadie. Algunas hacen las dos actividades y no reciben ningún pago a cambio. Por eso en esta administración federal las estamos apoyando a todas”, detalló el Delegado federal.

Te recomendamos: