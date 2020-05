Entrega Cielito Lindo 137 platillos diarios en El Mimbre

A raíz de la contingencia, el negocio Cielito Lindo comenzó a tener pérdidas desde el pasado mes de marzo porque su clientela cayó en un 90 por ciento Uno de los 87 proveedores de alimentos en la capital agradeció el apoyo económico del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, para salir adelante durante la contingencia, a la vez, reconoció al Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social por ayudar en estos momentos a quienes más los necesitan.

Para César David Díaz García, propietario del restaurante Cielito Lindo, este beneficio ha resultado de gran ayuda, toda vez que su negocio se vio afectado por la pandemia y comenzó a tener pérdidas desde el pasado mes de marzo porque su clientela cayó en un 90 por ciento.

“Somos un negocio que ofrecía el servicio de bufete. No tenemos servicio a domicilio ni comida para llevar. Nosotros tenemos dos años ya en nuestro local, y en ese tiempo no se recupera todavía la inversión y el construir la clientela, íbamos muy bien. Esto nos manda al suelo, tenemos cero ventas y no tenemos un respaldo económico fuerte para soportar dos o tres meses cerrados”, relata.

César David precisó que de su restaurante dependían 25 trabajadores de base y 15 personas eventuales que lamentablemente tuvieron que ser desocupadas con el recrudecimiento de la situación financiera. “Ahora con el programa de Gobierno quisimos cubrir varios aspectos, nos vino ayudar a mí como patrón, a mis empleados y a la gente que lo necesita. Es un programa completísimo. Fue salvarnos de una situación muy mala en la que estábamos”, agrega.

Como proveedor de alimentos, César David señala que les corresponde distribuir diariamente con 137 platillos en la colonia El Mimbre donde se han topado con mucha necesidad, razón por la que han decidido entregar algunas decenas más de platillos por su cuenta.“Tenemos un caso de una señora con 5 hijos, y les estamos llevando una paleta o chocolates por nuestra parte, y es muy satisfactorio saber que puedes dar a pesar de la situación en la que estamos.

A nosotros no nos sobra, pero el compartir y brindar ayuda nos carga de ánimo y entusiasmo”, añade. Por último, César David Díaz agradeció a nombre de todo el equipo que conforma Cielito Lindo al Gobernador del Estado y al secretario de Desarrollo Social Luis Aguilar por otorgarles el apoyo, además de considerar que esta acción favorecerá a la economía chihuahuense en estos momentos difíciles.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Social Luis Aguilar Lozoya, reitera que tan solo en la capital del estado se apoya a 87 negocios que ofrecen el servicio de elaboración de alimentos fríos o calientes, mismos que benefician diariamente a por lo menos 13 mil 222 personas de colonias prioritarias. “Nos sentimos muy contentos y realmente nos ha sorprendido el compromiso social de los proveedores de alimentos, ya que a pesar de la situación adversa que estamos viviendo, ellos por su cuenta están contribuyendo con más platillos para las personas más necesitadas en diferentes colonias”, puntualizó Luis Aguilar.