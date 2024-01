Entrega Marco Bonilla llaves del nuevo edificio del Conservatorio de Música

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, entregó a la directora del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo, las llaves del inmueble que albergará al Conservatorio de Música de la Ciudad de Chihuahua, en el bello y tradicional Paseo Bolívar, en el Barrio Mágico de Chihuahua, y cuya adquisición representa una inversión de 30 millones de pesos.

“El actual sitio donde está asentado el Conservatorio de Música de Chihuahua es una propiedad de Ferromex, del Gobierno Federal. Hemos estado trabajando en la donación toda esta administración, los cinco años de la administración de Maru Campos, nuestra hoy gobernadora, y desde el 2007 que yo trabajé también en la administración, también tengo conocimiento que se trabajó en la donación. Nunca se ha logrado”, explicó el alcalde Bonilla.

Mencionó que la última ocasión en la que la directora Fernanda Bencomo acudió a la Ciudad de México, se ofrecía la venta de aquel inmueble por un monto de 40 millones de pesos, por parte del Gobierno Federal al Gobierno Municipal de Chihuahua; pero, el inmueble requiere una intervención de la misma cantidad de dinero, para dejarla funcional, que se tendría que realizar hasta después de su adquisición.

“Eso es justamente la gran limitante que hemos tenido para tener un Conservatorio de Música digno y a la altura de los alumnos de esta institución porque al no ser propiedad municipal sino federal, pues el tema de la ejecución presupuestada a la administrativa, en la ley impide invertir recursos públicos municipales en una instalación federal. Entonces, no podemos ofrecerle por más que queramos o no podíamos ofrecerle un lugar digno a nuestros estudiantes por esa razón, pues decidimos no dejar pasar la administración porque como han pasado algunas otras sin resolver este problema de fondo y si ya no podíamos contar con aquel espacio adquirir uno nuevo”, explicó Marco Bonilla.

Sobre el edificio, informó que se adquirió por una inversión de 30 millones de pesos, se ubica que en el primer cuadro de la ciudad, es una casa histórica. Fue habitada por Pedro Terrazas, quien trabajaba para la familia Calderón, que era dueña de los cines de Chihuahua.

“En este inmueble se hospedaron grandes artistas, por ejemplo, Germán Valdés Tintan. Es un sitio histórico para la ciudad: tiene enfrente al parque Lerdo, además tienes al Corredor Cultural Bolívar o al Paseo Cultural Bolívar. Sí es una zona que facilita mucho incluso la llegada de los alumnos en transporte público, que al cruzar la calle está la estación del Bowí”, relató el alcalde Bonilla.

Mencionó, además, ventajas como que cuenta con 40 cajones de estacionamiento, lo que va a permitir darle dignidad a los alumnos.

Adelantó que en los próximos meses se habilitará el espacio para recibir al Conservatorio de Música, que se espera que se inaugure previo a que concluya la actual administración.

Sobre el actual recinto, que se encuentra en la zona centro oriente de la ciudad, detalló que se conservará, pues el Gobierno Municipal no perderá su posesión, ya que se tiene otorgado en comodato por 100 años, por lo que también se le dará uso por parte del Conservatorio.

En el evento estuvo presente Diana Valencia, directora del Conservatorio, además de la plantilla docente de la institución, quienes agradecieron al alcalde Bonilla su gestión para la adquisición de un lugar propio para la comunidad docente y alumnado de la institución.

Diana Valencia destacó que este 11 de febrero, fecha en que se reciben las llaves del nuevo edificio del Conservatorio de Música, se cumplen 27 años de la fundación de la institución que ha dado grandes talentos musicales a Chihuahua, y que han destacado a nivel internacional.