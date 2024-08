Entrega Marco Bonilla uniformes a Policías y Bomberos

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza encabezó la ceremonia de entrega de mil 388 uniformes completos para policías, 212 para bomberos y 62 para agentes de detención.

"Gracias a su trabajo, disciplina, honestidad, porque gracias a ustedes les estamos cumpliendo los chihuahuenses. Les informo que los policías y bomberos de Chihuahua tienen el mejor esquema de jubilación del país; en enero lograr incrementar porcentualmente los salarios, para que el sueldo más bajo sea de 22 mil pesos cada elemento, y de ahí para arriba: así que van a ser la policía mejor pagada del país", anunció Marco Bonilla.

El alcalde Marco Bonilla detalló que la adquisición de uniformes tiene una inversión de 23 millones 780 mil pesos.

Esta entrega se hace anualmente para dignificar a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Todos los uniformes son marca 5.11, incluyendo calzado; los agentes de detención usan camisola verde y pantalón beige, y uno más color negro; para policías y bomberos azul.

El presidente municipal de Chihuahua destacó que en el primer semestre entre los años 2023 y 2024, se logró reducir -de acuerdo a datos del Observatorio de Seguridad Pública de Ficosec-, se logró la reducción de 25% en robo de vehículos; el 26% e robos a casa habitación; y una reducción del robo a negocios.

"Esa es la verdadera vocación de la Policía Municipal de Chihuahua. No es ejecutar órdenes de cateo, no es detener capos de la droga, no es asegurar armas de uso exclusivo del Ejército. La principal obligación de la Policía Municipal es la prevención de los delitos que más laceran a los ciudadanos, que son de tipo patrimonial", afirmó Marco Bonilla.