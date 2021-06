Entregan 75 permisos en 20 días a empresas foráneas de transporte

En un periodo de 20 días, el gobierno del estado de Chihuahua realizó la entrega de 75 permisos para transporte especializado de maquilas a dos empresas externas a la entidad, según dio a conocer el secretario general de la Federación Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Chihuahua (Fesoiech), Francisco Salcido Lozoya.

Explicó que esta entrega se realizó de forma irregular debido a que los agremiados a la Fesoiech, han intentado por dos años obtener este tipo de permisos, pero le han sido negados por el estado, mientras que dos empresas originarias de Nuevo León en 20 días obtuvieron 75 permisos sin contratiempos.

“Hacemos la denuncia que reparten permisos para dar el servicio de transporte especial a sus amigos, a empresas de otros estados, donde habrá socios o intereses del gobernador o amigos cercanos para meter en el negocio; no estamos mancos, no nos vamos a dejar, va dejar una papa muy caliente a la nueva gobernadora”, refirió el secretario general.

Francisco Salcido comentó que los 75 permisos que corresponden al mismo número de camiones que prestarán servicio al sector maquilador fueron entregados a dos empresas de nombres Transporte Empresarial del Bajío y Transportes Industriales Chihuahuenses, las cuales tienen su origen en el estado de Nuevo León.

Explicó que la entrega de permisos es complicada para todos los que desean obtener uno, e incluso comentó que mantienen un solo permiso en trámite desde hace dos años que no se ha podido resolver por una serie de conflictos que mantienen con el gobierno actual, caso contrario a lo que sucedió con estos 75 permisos que fueron entregados en 20 días.

Salcido comentó que el gremio de transportistas que dirige no ha tenido apertura de la actual administración estatal, pues incluso ha solicitado reuniones para concentrar varios proyectos y rutas y en cambio les niegan las mismas o los dirigen con el secretario general Luis Mesta, a quien consideró que no tiene palabra ni información en estos hechos.

Recalcó que esta entrega corresponde a una serie de apoyos a amigos de la actual administración, a quien, aseguró, decidió entregar los permisos para antes de que finalice la gestión estatal, por los tiempos, los números y el origen de las empresas que se vieron beneficiadas con estos 75 permisos.

Dijo que la actual administración fracasó en la reestructura del transporte público, pues no aceptaron proyectos y propuestas de las rutas, por la poca voluntad política que mostraron, “pero ya se van, pero nosotros estamos listos para plantear mejoras con el nuevo gobierno”.

“No nos recibió el gobernador, porque no somos una organización entreguista, que va se le pone de pechito al gobernador, nosotros sí exigimos siempre con respeto, si no nos atendía nos manifestábamos, se pudo haber hecho mucho por el transporte de Chihuahua, la gente sigue quejándose por el transporte, es el gobernador más flojo, no tuvo el interés de resolver el tema del transporte, sólo tuvo interés a medias en la Operación Justicia, porque ya se están perdiendo los casos”, añadió.