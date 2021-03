Entregan reconocimientos a mandos de la Policía Municipal

“Como chihuahuenses nos sentimos muy orgullosos, hemos sido testigos del trabajo incansable y el amor que tienen por esta ciudad, por más de cuatro años”, con estas palabras la presidente municipal María Angélica Granados Trespalacios reconoció a los mandos que recibieron este miércoles insignias y constancias de capacitación, en la Escuela de Policía.

En la ceremonia, se entregaron constancias a 50 mandos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como a tres subdirectores y dos mandos de la Policía Municipal de Camargo que cursaron el diplomado impartido el año pasado por el Instituto Superior de Seguridad Pública de Sonora, con los recursos de Fortasec.

Al mismo tiempo se entregó constancia de participación al primero de tres grupos que enriquecen sus conocimientos de Policía de Proximidad y serán replicadores de este modelo; así como insignias de diplomado de mandos, bonos de alto impacto y constancia del curso IPA de la Universidad de Yale.

“El compromiso de todos ustedes, el gran liderazgo del comisario Gilberto Loya y herramientas como la plataforma de vigilancia, las certificaciones, capacitaciones y el trabajo en equipo han sido sin duda la mejor fórmula para lograr estos resultados”, señaló la alcaldesa.

Por su parte, Gilberto Loya Chávez agradeció a los mandos “el apoyo que me han brindado durante casi cinco años, pero más allá de eso quiero reconocer ese trabajo y ese espíritu que tienen para servir a los chihuahuenses. Es impresionante salir a la calle y cómo la gente se acerca para reconocer el trabajo de todos ustedes. Esa parte me la llevo en el alma y de verdad agradezco no sólo como director de SPM, sino como padre de familia”, señaló.