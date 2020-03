Entregará PCE cheques a jubilados en sindicatos

A fin de evitar aglomeraciones que pudieran generar la dispersión del virus Covid-19, Pensiones Civiles del Estado pagará a jubilados y pensionados a través de ventanillas bancarias o entrega de cheques en las instalaciones de los sindicatos o agrupaciones a las que pertenezcan, informó el contador público Alberto José Herrera González, director de PCE.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

A diario en las áreas de laboratorio de análisis clínicos, rayos X e imagenología se reciben 250 personas, por lo que hizo un llamado a los derechohabientes del organismo para que sin poner en riesgo su salud, analicen si es posible diferir sus estudios, ya que a esas personas se les suman los acompañantes y el personal de la institución.

El contador hizo énfasis en que los servicios en PCE no se suspenden, pero es necesario que la población tome conciencia de que todos estamos en riesgo y entre todos hay que tomar acciones de prevención, entre ellas no acudir a las instalaciones acompañado de niños o adultos mayores.

En los edificios de PCE se instalaron 5 filtros de control e higiene en el marco de la jornada de sana distancia. Se instalaron en las áreas de imagenología y Laboratorio, Urgencias, Consulta Externa, edificio administrativo, citas médicas y farmacia.

En los filtros de les toma la temperatura, entrega de volantes informativos con medidas preventivas, aplicación de gel antibacterial para una higiene de manos, se realiza un cuestionario de edad, signos, síntomas y viaje o estancia a países con trasmisión comunitaria, con el objeto de que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso o confirmado.

En relación con los pensionados y jubilados, mencionó que a partir del 30 de marzo ya estarán cobrando a través de ventanillas bancarias en lugar de recoger el cheque en la oficina de tesorería de la dependencia. Tan sólo de la Universidad Autónoma de Chihuahua acuden cada quincena alrededor de 300 pensionados y jubilados.

Explicó que se pidió la ayuda de los organismos y sindicatos a los que pertenecen los jubilados y pensionados para que al igual que cobran los activos, puedan hacerlo ellos a fin de evitar que las personas se junten en un solo sitio. De la misma manera con la Sección 42 del SNTE, ya que tan sólo en Chihuahua acuden mil 150 personas, no siempre solos a recoger el cheque.

De la misma manera a la derechohabiencia les recomendó que en caso de poder reprogramar las citas de laboratorio y estudios lo hagan, sin poner en riesgo su salud, ello a fin de despresurizar las áreas y evitar aglomeraciones. En el área de laboratorio a diario se reciben entre 180 a 190 personas, mientras que en imagenología son otras 160 personas.

Las recomendaciones son que no acudan acompañados, sobre todo que no expongan a los niños. “Hagamos conciencia de que estamos ante un riesgo y se requiere de mucha voluntad y decisión para no exponernos”, dijo.

En caso de sospecha de contagio por Covid-19, comunicarse de inmediato al área de Epidemiología al teléfono 429-1330 extensiones 14063 y 14084 de 9 de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes o al 911 durante las 24 horas, todos los días.

La prioridad de PCE es cuidar la salud de sus derechohabientes y del personal que labora en la institución, por lo que además de evitar la concentración de personas en las áreas de servicio, trabaja con las medidas precautorias de higiene; y los médicos siguen los protocolos específicos de protección y atención como son el saludo a distancia y el lavado continuo de manos.

Te recomendamos:

Ráfagas --Bomba de tiempo en Ichisal --Relevo en Coparmex --Buscan a diputados de Morena

Local Bajo revisión 60 personas por posible coronavirus, Salud