La ideología con la que fueron fundados los partidos está en crisis: Marco Quezada

Marco Adán Quezada, candidato a la Alcaldía de Chihuahua por Morena, expresó que la ideología con la que fueron fundados los partidos políticos se encuentra en crisis, en especial el papel que han tomado las dirigencias dado que hoy se ven unas alianzas que en el pasado eran impensables; al recordar que hace tres años dejó las filas del PRI por diferencias entre los exgobernadores.

Al preguntar a Quezada Martínez en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua por el rechazo que la oposición asegura existe hacia el lopezobradorismo en la clase económica media y al partido Morena, considera que se debe hablar más y gritar menos, dado que las voces del pueblo son muy discrepantes donde se acusan unos a otros.

El exalcalde hizo un llamado a todas las tribus internas morenistas a unir fuerzas, vaticinando que dentro de quince días se encuentren todos integrados a un solo equipo de trabajo, con el cual buscará beneficiar tanto a la ciudadanía como a los integrantes del partido que lo están postulando.

EH: ¿Cómo describe al militante de Morena?

MAQM: Morena tiene un perfil muy variado, creo que va del centro a la izquierda, y he conocido en Morena personas de izquierda muy aguerridas que tienen una trayectoria de lucha desde hace mucho tiempo, se han forjado en la batalla y cuando te has forjado en la batalla pues las cosas no son fáciles.

Los movimientos de izquierda en nuestro país y nuestro estado se han forjado a base de esfuerzo, eso templa el carácter, yo me considero más de centro.

EH: ¿El centro no es sinónimo de ambigüedad?

MAQM: No, ideológicamente el centro es compartir algunas visiones donde, por ejemplo, reconoces que la empresa es el motor de desarrollo de una comunidad y también reconoces que el Estado tiene que intervenir para generar igualdades, la posición de izquierda por ejemplo considera que la intervención del Estado debe ser más definitiva y en algunos casos considera que la propiedad privada debe limitarse, yo me ubico en el centro ideológicamente hablando.

EH: En cuanto al tema de las ideologías, vemos que en Juárez el candidato de Morena es un expanista, y aquí en Chihuahua el candidato guinda expriista, ¿qué opina de ello?

MAQM: Hace tres años me retiré del PRI, tuve este periodo de reflexión desde hace tres años, como ex miembro del PRI yo le puedo decir que hay gente muy valiosa, amigos a los que considero no voy a perder porque independientemente del lugar donde me encuentre o el partido donde yo pudiera estar militando o participando, ellos tienen una calidad humana muy valiosa, son gente que lucha por su comunidad.

Actualmente no tengo militancia partidista y me invitan a participar como candidato externo de Morena, yo agradezco mucho esa posibilidad y como candidato externo, no me he registrado como militante a Morena, vale la pena aclarar que Morena dentro de sus estatutos señala que del 30 al 50% de las candidaturas deben ocuparlas candidatos externos, en mi punto de vista esto es oportuno y conveniente porque te permite incorporar nuevas visiones a el movimiento y entre más visiones tengas más enriqueces la vida política del partido.

Fotos: Ricardo Serrano

EH: ¿Qué sucede hoy por hoy con las ideologías de los partidos?

MAQM: Yo haré una distinción entre el papel que juegan los dirigentes, quien conduce un partido y la ideología, creo que ha entrado en crisis los partidos políticos, pero fundamentalmente el papel de las dirigencias, donde hoy vemos por ejemplo una alianza que en el pasado era impensable PRI, PRD y PAN, ahí ideológicamente no hay congruencia, que a final de cuentas se trata de un acuerdo pragmático para poder alcanzar el poder.

Porque el papel de quien dirige los partidos políticos está centrado en ganar elecciones y por lo tanto se formaron estos acuerdos, lo que creo que no ha cambiado es el fondo de lo que piensan las personas, hay personas con una convicción de izquierda muy respetable, hay personas con una convicción de derecha y hay otras como yo con una convicción de centro, que a final de cuentas eso no se altera, permanece en la forma de pensar en cada ciudadano.

EH: Su plataforma de inicio es Morena, en una ciudad donde el PAN se encuentra fortalecido, la oposición a la 4T asegura que en la capital hay un fuerte rechazo a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál será su estrategia?

MAQM: El gobierno municipal ha utilizado los recursos públicos y el poder para poder construir una imagen en la ciudad de Chihuahua, si nosotros analizamos la inversión de los recursos públicos podemos encontrar que una parte se ha dedicado a esta imagen política y se ha descuidado la obra pública y eso no los darán los números, está claro que en algún lugar se destinó ese recurso y buena parte de éste se destinó a generar clientelas electorales, hay una gran oportunidad que debemos aprovechar con mucha certeza respetando al ciudadano y creo que esta oportunidad nos va a permitir llegar a un triunfo y sé cómo podemos hacerlo.

Por otro lado hay una polarización muy marcada en la propia sociedad producto de un tiempo donde el conflicto es la nota característica de todos los sectores políticos, y eso genera una polarización, hay gente que se opone al presidente de la república y hay otra gente que se opone al gobernador y al panismo, tal pareciera que la sociedad se encuentra profundamente dividida, yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar más y gritar menos, ¿a qué me refiero?, las voces son muy disidentes, nos acusamos unos a otros.

EH: ¿Cómo ve al candidato del PAN y de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía capitalina?

MAQM: No conozco al candidato del PAN, he tenido la oportunidad de saludarlo dos veces tal vez en algún lado, a Miguel Riggs lo he tratado más, debo reconocerle que es un tipo carismático y que lo conoce mucha gente, en las mediciones que hemos hecho reconocen el liderazgo de Miguel Riggs, a cualquiera de los adversarios yo les quiero decir que nunca minimizo a ninguno, y todos son personas importantes que están dispuestas a aportar algo por su comunidad y que mi esfuerzo será por hacer una campaña civilizada donde no sé del pleito personal, no tiene caso.