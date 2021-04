Es Chihuahua segundo lugar nacional en superficies afectadas por incendios

El último reporte semanal de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal, señala que el estado de Chihuahua sufrió de 26 siniestros del 26 de marzo al 1 de abril, en los que 2 mil 058 hectáreas fueron afectadas, de las cuales, mil 735 corresponde a vegetación herbácea, seis de arbolado adulto, 52 de renuevo y 265 hectáreas de superficie con vegetación arbustiva.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Local Nunca voy a apoyar a quien esté involucrado en actos de corrupción: Corral

De acuerdo con la estadística de la Conafor y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en Chihuahua han ocurrido un total de 126 durante el 2021, afectando a un total de 5 mil 666 has., lo que posiciona a la entidad en el sexto lugar de entidades federativas con mayor superficie afectada, de lo contabilizado a nivel nacional que llega a 73 mil 459 has.

En la compilación nacional, fueron reportados un total de 272 incendios, en 16 estados de la República Mexicana, con una afectación de 16 mil 115 hectáreas. Lo anterior, representa el 9% del total nacional de incendios acumulados en todo el año; y el 22% de la superficie afectada desde el 1 de enero al 1 de abril.

Gráfica de superficie afectada por estado

Estado Incendios Superficie afectada

Oaxaca 52 8,779 has

Nuevo León 27 8,671 has

México 910 7,682 has

Guerrero 25 6,294 has

Chiapas 73 6,246 has

Chihuahua 126 5,666 has