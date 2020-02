Es Juárez la más violenta vs las mujeres

Ciudad Juárez lidera como la localidad con más feminicidios en el estado de Chihuahua, al acumular 39 durante los últimos tres años, lo que equivale al 46% del total estatal; seguido de la capital con 24, es decir 29% y Cuauhtémoc con cinco, 6%, de acuerdo con el registro de Ficosec en el recuento sobre los delitos tipificados como crímenes de odio contra mujeres.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

En el panorama nacional, el estado de Chihuahua se ubica en el puesto número 11 con una tasa de 1.52 feminicidios por cada 100 mil mujeres; Morelos encabeza la lista, con una tasa de 3.74, seguido de Veracruz con 3.6 y Colima con 2.83.

La penalidad vigente en el estado de Chihuahua por el delito de feminicidio establece en el artículo 126 bis del Código Penal, que a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, se le impondrá de 30 a 70 años de prisión y la reparación integral del daño.

De igual manera, dio a conocer la “lista negra”, en la que posiciona a Chihuahua en el lugar 27 en el plano nacional en término de denuncias, y que muestra el volumen de delitos que no son reportados a las autoridades y que por consecuencia no son incluidos en las estadísticas criminales. La violación sexual aparece con 100%, al igual que el secuestro. Delitos sexuales muestra un 95.8% de delitos que no son denunciados.

El feminicidio está definido como la conducta delictiva que comete una persona cuando priva de la vida a una mujer por razones de género, y que se investiga por situaciones concretas, como que entre el agresor y la víctima haya relación de confianza como parentesco, matrimonio, noviazgo, laboral o escolar que implique confianza; violencia sexual, lesiones, mutilaciones, amenazas, acoso, exposición del cuerpo de la víctima en lugar público; que haya sido incomunicada, presente estado de gravidez, u otras que sean consideradas por las legislaciones penales federales y estatales.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ficosec analizó los últimos tres años sobre el delito del feminicidio, siendo 2019 el año más violento con un total de 29, encabezado por 12 casos en Juárez, 9 en Chihuahua, 3 en Cuauhtémoc, 2 en Guadalupe y Calvo y Guachochi y 1 en Batopilas. En comparación, durante 2018 en Ciudad Juárez se registraron 21 feminicidios, 12 en Chihuahua, y 1 en Cuauhtémoc y Batopilas, respectivamente.