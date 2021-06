Es necesaria una auténtica Fiscalía Autónoma en Chihuahua: Coparmex

El presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex nacional, Ignacio Manjarrez Ayub, dijo que la nueva administración estatal que encabezará María Eugenia Campos debe llevar a la marcha una auténtica Fiscalía autónoma en el estado, que pueda ser vinculada con la ciudadanía, además de mantener una coordinación entre los poderes para combatir los delitos que aquejan a la entidad.

“Es importante que los consejos que existen se modifiquen para que haya participación ciudadana, a través de organismos, los colegios, gremios y los organismos para que pueda haber una participación real en materia de seguridad, para que escuchen el sentir, y no sólo lo que la autoridad pueda estar percibiendo, la conjunción entre sociedad y gobierno siempre dará mejores resultados”, comentó el presidente de la Comisión de Seguridad.

Por otra parte y tras el constante incremento de delitos en el estado, dijo que los índices de inseguridad no se verán a la baja, mientras no exista una coordinación entre las dependencias y entre los niveles de gobierno, “pues sólo se han enfocado en echarse la bolita en lugar de mantener una coordinación real”.

Dijo que una Fiscalía autónoma es algo que la Coparmex ha estado tratando de pedir, no sólo en el estado, sino en el país, pues presumiblemente una fiscalía autónoma va a dar la desasociación a lo que tienen que ver con el poder Ejecutivo, por eso su carácter de autónomo, para que tome decisiones con base en las leyes que apliquen en materia de seguridad, y con esa autonomía pueda ejercer la facultad como fiscal, para procesar los delitos que le turnan al fuero común.

Para la próxima administración, recomendó que el próximo titular debe ser un abogado especializado en materia penal, que tenga varios años en el tema de procuración de justicia y que de preferencia sea una persona local del estado y no algún personaje del exterior que pueda desconocer el comportamiento de los indicadores de la inseguridad.

“Que sea alguien que sea flexible, que tenga la capacidad de escuchar a la ciudadanía, podrá haber alguien muy profesional, pero si no tiene capacidad de poder tener la relación con las personas no servirá de nada; en Chihuahua existen personas, capaces, profesionales, que tienen las características, no deben traer a nadie de fuera, debe ser alguien local, que tenga la sensibilidad de la problemática, en primer lugar, debe ser alguien local del estado, que tenga sensibilidad en materia de la aplicación de la ley con temas de justicia”, exhortó.

También refirió que debe tener los atributos que permita aplicar la ley; por otro lado, tener la comunicación con la sociedad u organismos empresariales, para escuchar el sentir de cómo están las cosas desde el punto de vista como sociedad, no sólo como las puedan ver desde el gobierno, ya que se puede hacer una buena mancuerna entre sociedad y gobierno, para atender a cada quien lo que le corresponda la parte de la seguridad.

Ignacio Manjarrez reconoció que uno de los problemas que existe en la sociedad es que no hay confianza en la autoridad, la falta de confianza se lo debe ganar la autoridad, a través de sus acciones y apertura, viendo los resultados que se tienen a la hora de presentar una denuncia, que si se le dé seguimiento al caso, entre otras cosas.

Agregó que las fiscalías no sólo se atienden los homicidios, sino que es quien representa a las víctimas, que tienen que ver con un robo de todo tipo, como también cuestiones de mayor complejidad como homicidios sin resolver, privaciones y todo; es el representante de la víctima a través del ministerio público, quien tiene que buscar que se aplique la ley, que se imparta la justicia y se va ganar mucho más confianza de los ciudadanos.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex reconoció que falta coordinación en los tres niveles de gobierno, porque se han llevado a terrenos políticos, “una cuestión de respuesta a la sociedad, cuando llevas las cosas a los terrenos políticos, no beneficias a nadie, se necesita política proactiva a la sociedad, que se coordine la federación con los municipios, y los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, vamos a tener más resultados con la participación de justicia”.

También comentó que se debe distinguir que el homicidio es del fuero común, que aunque haya tenido que ver con un arma de alto calibre, se deben abrir dos carpetas, una para ver quien le disparo y otra para investigar porque portaban armas de fuego y el estado debe resolverlo, si tiene que ver con crimen organizado, deben trabajar en conjunto y tiene que haber coordinación y no “aventarse la pelotita”.

“Creo que falta coordinación, ahora que se separación la Fiscalía y la Secretaría, porque quienes investigan el delito, el ministerio es el encargado, pero requieren policías que están en otra dependencia, pero quienes son los perjudicados, la ciudadanía. Falta la estructura el nuevo gobierno, que sea eficiente, eficaz y efectiva, el binomio de autoridades” abundó.

Para la gobernadora electa, pidió que en caso de aceptar una fiscalía autónoma del estado, que sea autónoma de todos los sentidos, incluso desde su presupuesto, para que tenga la libertad de ejercer su función.